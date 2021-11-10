ميقاتى يؤكد موقفه بشأن العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، موقفه بشأن أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج.

وشدد ميقاتي خلال استقباله اليوم سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية.

كما ناقش ميقاتي مع السفيرين تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

من جانبهم، أعرب السفيران عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك.

وأشار السفيران إلى أن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.

ونقلا إلى رئيس الحكومة تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته.