الأربعاء 10 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى يؤكد موقفه بشأن العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج

رئيس الوزراء اللبنانى
رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، موقفه بشأن أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج.

وشدد ميقاتي خلال استقباله اليوم سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية.

كما ناقش ميقاتي مع السفيرين تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

من جانبهم، أعرب السفيران عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك.

وأشار السفيران إلى أن كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا.

ونقلا إلى رئيس الحكومة تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الأخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته.

لبنان رئيس الوزراء اللبناني دولة الخليج السعودية الكويت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

«بعد الصلح».. تعرف على موعد حفل زفاف منة عرفة ومحمود المهدى

«التعليم» تكشف حقيقة تخصيص 500 جنيه لكل فرد متابعة

الإفراج عن المتهم بحفر مكان دفن زوجة «بلطجي الفيوم»

بينها سعر القمح وضريبة الدخل.. 9 قرارات جديدة للحكومة

«حضور مصري بالقارة السمراء».. أوجه التعاون بين مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

د. القس صفوت البياضى

أشهر نساء مصر عبر التاريخ

حسين دعسة

مستشفى الدمى.. حياة أخرى لذكريات الطفولة

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «يهود الفلاشا».. إسرائيل تعد إثيوبيا بإعادة مرتكبى جرائم الحرب

بعد الاحتجاج ضدها.. سفيرة إسرائيل ببريطانيا تغادر مؤتمرًا فى حماية الشرطة (فيديو)

«خطة إخلاء».. إسرائيل تعمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي من إثيوبيا