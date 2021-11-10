مسؤول كويتي يوضح حقيقة وقف إصدار التأشيرات للبنانيين

أوضح مسؤول أمني كويتي، مساء اليوم الأربعاء، ما أوردته وسائل إعلام محلية عن وقف الدولة إصدار أنواع التأشيرات لمواطني ​لبنان​.

وأكد المصدر فى تصريحات لوكالة فرانس برس، أن الحديث لا يدور عن الوقف التام لإصدار التأشيرات بل عن التشدد في منح التأشيرات إلى اللبنانيين.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة الكويتية تبنت هذا القرار دون إصدار تعميم رسمي بشأنه.

وأضاف المصدر أن هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك، مستدركا: "هناك تشدد وليس منعا".

وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن "الجميع متمسك بعلاقة طيبة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج جميعا"، مضيفا أنه "لا توجد ممانعة من أن لبنان يسهل اتخاذ هذه الخطوة رغم أن هناك تعقيدات داخلية حالت حتى الآن دون اتخاذ هذه الخطوة الضرورية".

وأشار زكي - خلال اتصال هاتفي مع قناة "سكاي نيوز" عربية من العاصمة اللبنانية، إلى أن "زيارته إلى لبنان كانت للاستكشاف والتعرف على الموقف اللبناني من إمكانية حل الأزمة وهل يمكن للجانب اللبناني أن يسهم بخطوة مبدئية في هذا الاتجاه".

وحول اجتماعه مع نطاق واسع من المسؤولين في لبنان ووفد من حزب الله، قال زكي: "هذا لم يحدث ونفينا من مكتب الجامعة في بيروت وقلنا إنه لم يحدث مثل هذا اللقاء من الأصل وهناك قناة بثت هذا الخبر، وهو عار تماما عن الصحة؛ لم ألتق مع أي وفود أخرى وأي سياسيين بخلاف القيادات، والتقيت فقط مع وزير الخارجية كوزير مسؤول عن الشؤون الخارجية في لبنان، ولم تكن هناك لقاءات أخرى مع حزب الله أو أي أحزاب أخرى".