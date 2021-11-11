الخلافة التجانية تطلق قافلة دعوية إلى دول إفريقيا لنشر الفكر الوسطي

أعلنت الخلافة العامة للطريقة التجانية، عن إطلاق قافلة دعوية إلى دول القارة الإفريقية، وذلك لنشر الفكر الوسطي والتصدي للفكر المتطرف الذى تسعى التنظيمات والجماعات الجهادية فى القارة السمراء لنشره فى العديد من الدول، خاصة " الصومال وتشاد ونيجيريا والكاميرون"، وذلك بعد توقف القوافل الدعوية التجانية خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن بعد اتخاذ غالبية دول القارة للتدابير والإجراءات الاحترازية تم عودة القوافل.

- 100 داعية يشاركون في القافلة

وتضم القافلة 100 داعية من علماء الطريقة التجانية بالجزائر، لنشر الفكر الصوفى الذى تتبعه الطريقة والذي يرفض التشدد والتطرف وينشر الوسطية الإسلامية، وكانت الخلافة العامة للطريقة التجانية، قد نظمت خلال الفترة الماضية ملتقى صوفى دولى شارك فيه عدد كبير من شيوخ وعلماء الطريقة التجانية من حول العالم الإسلامي، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الطريقة التجانية في بيان لها، " تنظم الخلافة العامة للطريقة التجانية ملتقى علمي دولي، بمشاركة عدة وفود وطنية وأجنبية أكثر من 20 دولة أوروبية وإفريقية وٱسيوية".

وتابع " البيان" أن مدينة عين ماضي تستعد لاحتضان أرقى وأكبر ملتقى في تاريخها، بقيادة الخليفة العام للطريقة التجانية سيدي علي بلعرابي، وسدد خطاه وجعله دائما في خدمة الإسلام والمسلمين وجزاه الله خير الجزاء .

جدير بالذكر، أن مؤسس الطريقة التجانية هو أبو العباس أحمد التيجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية،ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه، وهو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا،قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها.