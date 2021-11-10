الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

19 مرة.. مناسبات نسق فيها رؤساء أمريكا ملابسهم مع السيدات الأوائل (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

غالبًا ما ينسق الرؤساء والسيدات الأوائل بأمريكا ملابسهم بألوان متطابقة، كانت ميلانيا ترامب ترتدي بانتظام نفس الظل الأحمر مثل الرئيس السابق، بينما تميز بايدن والسيدة الأولى “جيل” بإراتداء ملابس متناسقة من البحرية، ونعرض أبرز المناسبات التي نسق فيها الرؤساء الاوائل ملابسهم، وفقا لموقع INSIDER .

جورج بوش وزوجته لورا  

جورج دبليو بوش ولورا بوش يضعان أيديهما فوق قلوبهما أثناء تنصيبه في عام 2001.

ارتدى الرئيس جورج دبليو بوش ولورا بوش درجات متطابقة من اللون الأزرق أثناء التنصيب في يناير 2001، وتم تصميم هذه البدلات الزرقاء بواسطة مايكل فيركلوث.

جورج دبليو بوش ولورا بوش يجلسان معًا في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض.

ارتدت لورا بوش  بدلة من المرجان تنسجم مع ربطة عنق بوش،  في يوليو 2001 حيث حضر آل بوش اجتماع منظمة الخدمة الوطنية في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض.

جورج دبليو بوش ولورا بوش على متن طائرة الرئاسة.

في أغسطس 2001  أرتدي بوش وزوجته نفس الظل الأخضر على متن طائرة الرئاسة.
 

جورج دبليو بوش ولورا بوش يرتديان ملابس حمراء متطابقة.

أقترنت ربطة عنق بوش الحمراء بشكل جيد مع بدلة لورا الحمراء في أبريل 2005 عندما حضر الرئيس والسيدة الأولى حفل افتتاح مكتبة أبراهام لنكولن الرئاسية في سبرينغفيلد ، إلينوي ونسقا ملابسهم معا.

باراك أوباما يتحدث بينما تقف ميشيل أوباما خلفه في إحدى المناسبات.

 ارتدى كل من الرئيس باراك والسيدة الأولى ميشيل أوباما الأسود والأبيض والأحمرفي يوليو 2009، وخاطب أوباما حفل استقبال لسفراء الولايات المتحدة في البهو الكبير بالبيت الأبيض.

تتحدث ميشيل أوباما بينما ينظر إليها باراك أوباما.

 

تطابق قميص ميشيل الرمادي والدبوس الفضي مع ربطة عنق أوباما في مدرسة هارييت توبمان الابتدائية بواشنطن، في ديسمبر 2010.
 

باراك وميشيل أوباما يقفان معًا في حفل عشاء Kids State عام 2014 في البيت الأبيض.

ظهر الزوجان مرة أخرى في يوليو 2014 باللون الأزرق أثناء حضور عشاء الدولة للأطفال في الغرفة الشرقية معًا.

باراك وميشيل أوباما يسيران معًا في البيت الأبيض.

في سبتمبر 2015 ، ارتدى أوباما ربطة عنق بنفسجية فاتحة تكمل فستان ميشيل الوردي، ووصلا معًا لحضور حفل الميدالية الوطنية للفنون الذي أقيم في الغرفة الشرقية.

باراك وميشيل أوباما يغادران طائرة الرئاسة.

 

ارتدى أوباما اللون الأزرق مرة أخرى أثناء وصوله إلى الهند في يناير 2015 ، بالتنسيق مع فستان ميشيل من المصمم الهندي الأمريكي بيبو موهاباترا، وتميز الفستان الأسود والأبيض بتصميم الأزهار الزرقاء .

 

دونالد ترامب وميلانيا  

يرتدي دونالد ترامب وميلانيا ترامب ملابس مخططة متطابقة أثناء المشي مع رئيس وزراء اليابان.

تطابق زي الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالخطوط السوداء والبيضاء في أبريل 2018.

 

 

دونالد وميلانيا ترامب في باريس.

في يوليو 2017، ارتدى دونالد ترامب ربطة عنق زرقاء تتناسب مع حذاء السيدة الأولى، أثناء حضورها عرضًا عسكريًا تقليديًا في يوم الباستيل بفرنسا.

دونالد وميلانيا ترامب يرتديان ظلال متطابقة من اللون الأحمر.

ارتدت ميلانيا بلوزة حمراء تتناسب مع ربطة عنق ترامب في سبتمبر 2017.
 

دونالد وميلانيا ترامب يسيران على درجات سلم البيت الأبيض.

ظهرت ميلانيا بحزام أحمر مع ربطة عنق ترامب الحمراء في يوليو 2018، حيث استضاف ترامب وميلانيا نزهة للعائلات العسكرية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

دونالد وميلانيا ترامب يرتديان نفس الظل الأحمر.

في يوليو 2018 تطابقت ملابسهم باللون الأحمر مرة أخرى أثناء زيارتهم لأوروبا.


 

دونالد وميلانيا ترامب مع الرئيس والسيدة الأولى لبولندا.

ظهر معطف ميلانيا الأبيض الفاتح والأزرق الداكن من جوتشي منسق مع ملابس ترامب الزرقاء والبيضاء أثناء استقبالهم للرئيس والسيدة الأولى لبولندا في سبتمبر 2018.
 

وصول دونالد ترامب وميلانيا ترامب إلى اليابان.

سارت ملابس ميلانيا الصفراء بشكل جيد مع ربطة عنق ترامب الصفراء في زيارة لليابان في مايو 2019.
 

جو بايدن وجيل بايدن 

الرئيس جو بايدن والدكتورة جيل بايدن يمشيان وهما يمسكان بأيديهما.

ارتدى الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن سترات مطابقة للبحرية في يونيو 2021.
 

الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن يسيران في حديقة البيت الأبيض ممسكين بأيديهما.

تناسقت بدلة بايدن البحرية وربطة عنق حمراء بشكل مثالي مع ألوان فستان جيل المطبوع في أكتوبر 2021.

وصل الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن إلى قصر تشيغي في روما.


عاد الرئيس والسيدة الأولى إلى البحرية مرة أخرى في أكتوبر 2021، مراديان ملابس متناسقة. 

 

سيدات أمريكا الأوائل رؤساء أمريكا الرئيس جورج بوش وزوجته لورا بوش جو بايدن وجيل بايدن ميلانيا ترامب ودونالد ترامب تنسبق ملابس رؤسلء أمريكا مع زوجاتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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