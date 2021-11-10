19 مرة.. مناسبات نسق فيها رؤساء أمريكا ملابسهم مع السيدات الأوائل (صور)

غالبًا ما ينسق الرؤساء والسيدات الأوائل بأمريكا ملابسهم بألوان متطابقة، كانت ميلانيا ترامب ترتدي بانتظام نفس الظل الأحمر مثل الرئيس السابق، بينما تميز بايدن والسيدة الأولى “جيل” بإراتداء ملابس متناسقة من البحرية، ونعرض أبرز المناسبات التي نسق فيها الرؤساء الاوائل ملابسهم، وفقا لموقع INSIDER .

جورج بوش وزوجته لورا

ارتدى الرئيس جورج دبليو بوش ولورا بوش درجات متطابقة من اللون الأزرق أثناء التنصيب في يناير 2001، وتم تصميم هذه البدلات الزرقاء بواسطة مايكل فيركلوث.

ارتدت لورا بوش بدلة من المرجان تنسجم مع ربطة عنق بوش، في يوليو 2001 حيث حضر آل بوش اجتماع منظمة الخدمة الوطنية في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض.

في أغسطس 2001 أرتدي بوش وزوجته نفس الظل الأخضر على متن طائرة الرئاسة.



أقترنت ربطة عنق بوش الحمراء بشكل جيد مع بدلة لورا الحمراء في أبريل 2005 عندما حضر الرئيس والسيدة الأولى حفل افتتاح مكتبة أبراهام لنكولن الرئاسية في سبرينغفيلد ، إلينوي ونسقا ملابسهم معا.

ارتدى كل من الرئيس باراك والسيدة الأولى ميشيل أوباما الأسود والأبيض والأحمرفي يوليو 2009، وخاطب أوباما حفل استقبال لسفراء الولايات المتحدة في البهو الكبير بالبيت الأبيض.

تطابق قميص ميشيل الرمادي والدبوس الفضي مع ربطة عنق أوباما في مدرسة هارييت توبمان الابتدائية بواشنطن، في ديسمبر 2010.



ظهر الزوجان مرة أخرى في يوليو 2014 باللون الأزرق أثناء حضور عشاء الدولة للأطفال في الغرفة الشرقية معًا.

في سبتمبر 2015 ، ارتدى أوباما ربطة عنق بنفسجية فاتحة تكمل فستان ميشيل الوردي، ووصلا معًا لحضور حفل الميدالية الوطنية للفنون الذي أقيم في الغرفة الشرقية.

ارتدى أوباما اللون الأزرق مرة أخرى أثناء وصوله إلى الهند في يناير 2015 ، بالتنسيق مع فستان ميشيل من المصمم الهندي الأمريكي بيبو موهاباترا، وتميز الفستان الأسود والأبيض بتصميم الأزهار الزرقاء .

دونالد ترامب وميلانيا

تطابق زي الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالخطوط السوداء والبيضاء في أبريل 2018.

في يوليو 2017، ارتدى دونالد ترامب ربطة عنق زرقاء تتناسب مع حذاء السيدة الأولى، أثناء حضورها عرضًا عسكريًا تقليديًا في يوم الباستيل بفرنسا.

ارتدت ميلانيا بلوزة حمراء تتناسب مع ربطة عنق ترامب في سبتمبر 2017.



ظهرت ميلانيا بحزام أحمر مع ربطة عنق ترامب الحمراء في يوليو 2018، حيث استضاف ترامب وميلانيا نزهة للعائلات العسكرية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

في يوليو 2018 تطابقت ملابسهم باللون الأحمر مرة أخرى أثناء زيارتهم لأوروبا.





ظهر معطف ميلانيا الأبيض الفاتح والأزرق الداكن من جوتشي منسق مع ملابس ترامب الزرقاء والبيضاء أثناء استقبالهم للرئيس والسيدة الأولى لبولندا في سبتمبر 2018.



سارت ملابس ميلانيا الصفراء بشكل جيد مع ربطة عنق ترامب الصفراء في زيارة لليابان في مايو 2019.



جو بايدن وجيل بايدن

ارتدى الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن سترات مطابقة للبحرية في يونيو 2021.



تناسقت بدلة بايدن البحرية وربطة عنق حمراء بشكل مثالي مع ألوان فستان جيل المطبوع في أكتوبر 2021.



عاد الرئيس والسيدة الأولى إلى البحرية مرة أخرى في أكتوبر 2021، مراديان ملابس متناسقة.