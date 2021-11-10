«تعليم بورسعيد» يكرم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب بورسعيد
استقبل الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الرائد العام لاتحاد طلاب بورسعيد، اليوم، أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب المحافظة لتكريمهم وتسليمهم أوشحة الاتحاد العام للطلاب وذلك بمكتبه بديوان المديرية.
وأكد باهى أن الاتحادات الطلابية تؤدى دورًا عظيمًا في بناء شخصيات أبنائنا الطلاب بالمدارس من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة، وعلى رأسها الأنشطة الثقافية والدينية والعلمية وغيرها التي تؤدي إلى تحصين الهوية المصرية وحمايتها من الممارسات السلبية.
وأوضح الدكتور نبوى أن الدولة تسعى جاهدة فى ظل قيادة سياسية حكيمة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية واكتشاف ورعاية الموهوبين فى شتى المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية واستقطاب واحتضان المهارات المصرية من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر الشرفاء.
وعلى نفس الصعيد كرم وكيل الوزارة الطالبة المثالية بالاتحاد هنا نعيم رشاد والطلاب إبراهيم عبده صيام وآدم محمد عوض ومهند وليد محسن لفوزهم فى مسابقة المبتكر الصغير التى ينظمها الاتحاد العام للطلاب.
جاء هذا التكريم بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وآمال عوض موجه عام التربية الإجتماعية ومها الشرنوبى موجه أول التربية الإجتماعية و ناهد شليل مدير إتحاد الطلاب بالمحافظة ومشيرة الخطيب مسئول الاتحاد بالمحافظة.
وفي شأن آخر كرم الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد كريم عادل السيد يوسف لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية المقيد بالصف الثالث الثانوى بمدرسة حسنى غندر الاعدادية الثانوية الرياضية للبنين.
وصرح الدكتور نبوى بأن "كريم" قد حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 17 سنة وزن 80 كيلو جرام والمركز الثانى والميدالية الفضية تحت 20 سنة وزن 82 كيلو جرام ضمن منافسات المصارعة الرومانية ببطولة حوض البحر المتوسط التى عقدت باليونان خلال الفترة من 24 أكتوبر الماضى وحتى 2 نوفمبر الجارى.
وقال الدكتور وكيل الوزارة إن هذه الإنجازات هى ثمرة الجهود الضخمة التى تبذلها المديرية لصقل وتنمية ورعاية المواهب والأبطال فى مختلف المجالات لافتا إلى أن تعليم بورسعيد مستمر فى تقديم المزيد من الدعم بكل أنواعه لكل الموهوبين والأبطال لأنهم النواة الرئيسية لتشكيل الشخصية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.
ومنح باهى درعى المديرية وتوجيه التربية الرياضية وشهادة تقدير لبطل مصر فى رياضة المصارعة الرومانية تقديرا للمنافسة القوية والحصول على المركزين الأول والثانى على مستوى البطولة الدولية فى أوزان مختلفة.
الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت باليونان بمشاركة 13 دولة واستطاعت البعثة المصرية تحقيق 16 ميدالية متنوعة فى جميع منافسات المصارعة الرومانية والحرة و النسائية بواقع ست ذهبيات وست فضيات وأربع برونزيات.
جاء هذا التكريم بحضور قيادات التعليم ولطفى عمر موجه عام التربية الرياضية والطاقم المعاون له.