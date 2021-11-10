«تعليم بورسعيد» يكرم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب بورسعيد

استقبل الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الرائد العام لاتحاد طلاب بورسعيد، اليوم، أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد ‏طلاب المحافظة لتكريمهم وتسليمهم أوشحة الاتحاد العام للطلاب وذلك بمكتبه بديوان المديرية.‏

وأكد باهى أن الاتحادات الطلابية تؤدى دورًا عظيمًا في بناء شخصيات أبنائنا الطلاب بالمدارس من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة، وعلى ‏رأسها الأنشطة الثقافية والدينية والعلمية وغيرها التي تؤدي إلى تحصين الهوية المصرية وحمايتها من الممارسات السلبية.‏

تكريم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب بورسعيد

وأوضح الدكتور نبوى أن الدولة تسعى جاهدة فى ظل قيادة سياسية حكيمة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية واكتشاف ‏ورعاية الموهوبين فى شتى المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية واستقطاب واحتضان المهارات المصرية من أجل العبور إلى آفاق ‏المستقبل بسواعد أبناء مصر الشرفاء.‏

وعلى نفس الصعيد كرم وكيل الوزارة الطالبة المثالية بالاتحاد هنا نعيم رشاد والطلاب إبراهيم عبده صيام وآدم محمد عوض ومهند وليد ‏محسن لفوزهم فى مسابقة المبتكر الصغير التى ينظمها الاتحاد العام للطلاب.‏

جاء هذا التكريم بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وآمال عوض ‏موجه عام التربية الإجتماعية ومها الشرنوبى موجه أول التربية الإجتماعية و ناهد شليل مدير إتحاد الطلاب بالمحافظة ومشيرة ‏الخطيب مسئول الاتحاد بالمحافظة.

تكريم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب بورسعيد

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وفي شأن آخر كرم الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ‏كريم عادل السيد ‏يوسف لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية المقيد بالصف الثالث الثانوى بمدرسة حسنى غندر الاعدادية ‏الثانوية الرياضية للبنين.‏

وصرح الدكتور نبوى بأن "كريم" قد حصل على المركز الأول والميدالية ‏الذهبية تحت 17 سنة وزن 80 كيلو جرام والمركز الثانى والميدالية ‏الفضية تحت 20 سنة وزن 82 كيلو جرام ضمن منافسات المصارعة ‏الرومانية ببطولة حوض البحر المتوسط التى عقدت باليونان خلال ‏الفترة من 24 أكتوبر الماضى وحتى 2 نوفمبر الجارى.‏

وقال الدكتور وكيل الوزارة إن هذه الإنجازات هى ثمرة الجهود الضخمة ‏التى تبذلها المديرية لصقل وتنمية ورعاية المواهب والأبطال فى ‏مختلف المجالات لافتا إلى أن تعليم بورسعيد مستمر فى تقديم المزيد ‏من الدعم بكل أنواعه لكل الموهوبين والأبطال لأنهم النواة الرئيسية ‏لتشكيل الشخصية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.‏

تكريم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب بورسعيد

ومنح باهى درعى المديرية وتوجيه التربية الرياضية وشهادة تقدير ‏لبطل مصر فى رياضة المصارعة الرومانية تقديرا للمنافسة القوية والحصول ‏على المركزين الأول والثانى على مستوى البطولة الدولية فى أوزان مختلفة.‏

الجدير بالذكر أن البطولة أقيمت باليونان بمشاركة 13 دولة واستطاعت ‏البعثة المصرية تحقيق 16 ميدالية متنوعة فى جميع منافسات ‏المصارعة الرومانية والحرة و النسائية بواقع ست ذهبيات وست ‏فضيات وأربع برونزيات‎.‎

تكريم أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب بورسعيد

جاء هذا التكريم بحضور قيادات التعليم ولطفى عمر موجه عام التربية ‏الرياضية والطاقم المعاون له.‏