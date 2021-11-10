الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة نصبت على صاحب مول في 10 ملايين

ضبط عصابة
ضبط عصابة

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط تشكيل عصابي نصب على صاحب مول في 10 ملايين جنيه في محافظة الإسماعيلية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين، مقيم بالقاهرة، بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالاتصال به مدعياً أنه يعمل بإحدى الجهات وطلب تحديد ميعاد للتقابل معه بأحد الأماكن  بالقاهرة لبحث أمور تتعلق بالأرض المملوكة للمُبلغ والمقام عليها مول تجارى بمحافظة الإسماعيلية وذلك بزعم وجود ورثة للأرض المقام عليها المول وأنهم يطلبون استعادة أرضهم أو التراضى معهم مادياً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها 6 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حيث اتفقوا فيما بينهم على النصب والاحتيال على المُبلغ وذلك من خلال قيام أحدهم بالادعاء بأنه يعمل بإحدى الجهات وآخر مدير مكتبه "على خلاف الحقيقة " واثنين منهم يمتلكان قطعة الأرض وآخران وسطاء فيما بين الطرفين وقيامهم بالاتصال بالمُبلغ لعلمهم بأنه قام بشراء قطعة أرض بمحافظة الإسماعيلية وأنشأ عليها مول تجارى وطلبوا منه الحضور للمقابلة بمحافظة القاهرة وقيامهم بتجهيز أوراق تثبت ملكية قطعة الأرض المقام عليها المول "على خلاف الحقيقة" وذلك للاحتيال عليه ومحاولة الحصول على مبالغ مالية كبيرة منه.

عقب تقنين الإجراءات وانتظار وصول المتهمين لمكان المقابلة تم ضبطهم جميعاً وبحوزتهم 8 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأنهم قاموا باصطناع أوراق ملكية لأرض المبلغ " على غير الحقيقة " بقصد النصب والإحتيال على المُبلغ لطلب مبلغ مالى قدره 10 ملايين جنيه نظير عدم عرقلة ملكية الأرض المملوكة له بالأوراق المصطنعة حوزتهم وأنهم اتفقوا على تقسيم ذلك المبلغ المالى الذى سوف يحصلون عليه من المُبلغ فيما بينهم تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة وزراة الداخلية تشكيل عصابي ضبط الإسماعيلية

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وائل لطفي

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