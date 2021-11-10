غلق 9 مراكز بيع وتداول للأدوية البيطرية بقنا

أعلن الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا أنه تم غلق تسعة صيدليات بيطرية إداريًا لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة نشاط بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية بدائرة مركز أبوتشت، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأضاف "يوسف" أن مديرية الطب البيطري تهيب المربين للحيوانات بالتعامل مع الأطباء البيطريين النقابيين المتواجدين سواء فى الصيدليات البيطرية المرخصة أو الوحدات البيطرية الحكومية فقط، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة فى الأسواق، لافتًا إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن سواء صحيًا أو ماديًا.