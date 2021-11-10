الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 9 مراكز بيع وتداول للأدوية البيطرية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا أنه تم غلق تسعة صيدليات بيطرية إداريًا لمخالفة الشروط اللازمة لمزاولة نشاط بيع وتداول الأدوية والمستحضرات البيولوجية البيطرية بدائرة مركز أبوتشت، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأضاف "يوسف" أن مديرية الطب البيطري تهيب المربين للحيوانات بالتعامل مع الأطباء البيطريين النقابيين المتواجدين سواء فى الصيدليات البيطرية المرخصة أو الوحدات البيطرية الحكومية فقط، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة فى الأسواق، لافتًا إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن سواء صحيًا أو ماديًا.

مربى غلق المواطنين مدير مخالفات قنا النيابة ازمة ضبط ضرب

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