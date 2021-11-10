واشنطن تستضيف الحوار الأمريكى ـ الفيتنامى لحقوق الإنسان

استضافت وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن الحوار السنوي الأمريكي ـ الفيتنامي لحقوق الإنسان.



وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، إن ليزا بيترسون، القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة ترأست وفد بلادها في حين ترأس الوفد الفييتنامي دو هونج فييت مساعد وزير الخارجية.



وأشار المتحدث إلى أن المباحثات التي جرت اليوم شملت طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان من بينها حرية التعبير والديانة والاعتقاد والعمالة إضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتعاون متعدد الأطراف بشأن حقوق الإنسان والأقليات.



وأوضح برايس أن التزام الولايات المتحدة بدعم احترام حقوق الإنسان رئيسي بالنسبة لواشنطن وعنصر مهم في سياستها الخارجية، وتظل حمايتها أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن في علاقاتها الثنائية مع فيتنام.