الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

وزير التعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة: نصيحة للطلاب وأولياء الأمور

طارق شوقي
طارق شوقي

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن نية الوزارة تعطيل الدراسة.

وقال وزير التعليم، لـ"الدستور": "ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة"، مطالبًا الأمهات والطلاب والمعلمين بعدم الانسياق وراء الشائعات وما تبثه منصات السوشيال ميديا من موافقة مجلس النواب على  تعطيل الدراسة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات بمناسبة بدء الإعداد لأعمال الامتحانات العامة (تجاري وفندقي وزراعي وصناعي)، للعام الدراسي 2021_ 2022.

أوضحت الوزارة أن شروط الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات تضمنت الآتي:
_ ألا يكون مرشحًا للعمل في مركز توزيع الأسئلة.
_ يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية: موجه عام، موجه أول، موجه، إضافة إلى مدير إدارة ومدير مرحلة ومدير مدرسة، كبير معلمين ورئيس قسم.
_  يقوم جميع المرشحين بتحرير إقرار استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة والمديرية مع صحيفة الأحوال ثم تقوم المديرية بإيفاد مندوب بالموانع وصحيفة الأحوال مجمعة على مستوى المديرية.

- تتم الترشيحات لكل من تنطبق عليه هذه الشروط وتسجل الأسماء بالأقدمية المطلقة طبقًا للوظيفة الحالية، وستتم إحالة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم باستمارة الموانع بدون أسباب إلى الشئون القانونية.
- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة
ونوهت إلى أنه سيتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية خلال إجازة نصف العام.

امتحانات المرشحين مدير مدرسة التعليم الفنى وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور السوشيال ميديا

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