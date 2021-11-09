الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

8 ساعات نوم يوميًا تُعرض صاحبها لخطر الخرف (دراسة)

النوم طويلا يسبب
النوم طويلا يسبب الخرف

أكدت دراسة جديدة أن النوم لـ8 ساعات يوميًا قد يصيب صاحبه بالكثير من الأضرار، وفقًا لتقرير نشرته الصحيفة البريطانية “the sun”. 

وتابعت الدراسة أن النوم لمدة 8 ساعات يوميًا يمكن أن يُزيد من خطر الإصابة بالخرف، وهو مرض يتم تشخيصه بواقع 10 مليون مرة سنويًا فى جميع أنحاء العالم.
ويقول الباحثون إن الإفراط فى النوم قد يكون عامل خطر للإصابة بالخرف، حيث نظر باحثون من كلية الطب بجامعة واشنطن إلى 100 بالغ في منتصف وأواخر السبعينيات.

واضافت أن العلماء تتبعوا البالغين حيث ظهر على 12 شخص علامات التدهور المعرفي، بما فى ذلك شخص مصاب بالخرف الخفيف، ويعد مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي للتدهور المعرفي لدى كبار السن، وهو الشكل الرئيسي للخرف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه طوال فترة الدراسة، حصل الباحثون على فكرة عن أنماط نومهم المعتادة، وتتبعوا 4 إلى 6 ليالٍ من النوم بعد ثلاث سنوات من الدراسة باستخدام جهاز تخطيط كهربائي للدماغ، واكتشفوا أن الحصول على أقل من 4 إلى 5 ساعات أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين أظهروا لديهم تدهورًا إدراكيًا بمرور الوقت.

ومن جانبه قال جريج إلدر، المحاضر الأول في علم النفس، المدير المشارك لأبحاث النوم في جامعة نورثمبريا: “نعلم من الأبحاث السابقة أن قلة النوم مرتبطة بالتدهور المعرفي”.

النوم الخرف دراسة زهايمر شيخوخة

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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