النيابة تطلب التحريات فى مصرع شاب خلال حادث تصادم بالتجمع

طلبت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول مصرع شاب على يد سائق بعد اصطدامه به خلال عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة بمنطقة التجمع، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور سارعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.