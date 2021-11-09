الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى مصرع شاب خلال حادث تصادم بالتجمع

جثة
جثة

طلبت النيابة العامة  بالقاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول مصرع شاب على يد سائق بعد اصطدامه به خلال عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة بمنطقة التجمع، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق  بمنطقة التجمع، وعلى الفور سارعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتم إخطار جهات التحقيق التي انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة.

النيابة العامة القاهرة الجديدة تحريات مقتل شاب سائق التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مفاوضات الأهلى مع مصطفى فتحى

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

قاتل صديقه فى كرداسة: «ذبحته وهو واقف زى الجمل عشان تليفونه عجبنى»

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى