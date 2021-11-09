«باكسلوفيد».. شركة فايزر تتوصل إلى دواء جديد لتقليل خطر كورونا

توصلت شركة فايزر لاختراع دواء جديد يدعى باكسلوفيد، لتقليل خطر الأعراض الشديدة والوفاة الناتجة عن مرض كورونا بنسبة 89%، مقارنةً بالدواء الوهمي لدى البالغين غير المسجلين في المستشفى، والمُعرضين لمخاطر عالية مع الفيروس.



وذكر موقع «فايزر»، أنه تم تجريب هذا الدواء على عينة من الأشخاص ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في المرضى الذين تلقوا PAXLOVID مقارنة بـ 10 وفيات في المرضى الذين تلقوا العلاج الوهمي للفيروس، وتخطط شركة فايزر لتقديم البيانات كجزء من تقديمها المتداول المستمر إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على ترخيص استخدام الدواء في أقرب وقت ممكن.

نتائج دواء كورونا الجديد تخطت مستوى الدراسة



وبناء على توصية لجنة مراقبة البيانات المستقلة وبالتشاور مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ستتوقف شركة فايزر عن التسجيل في الدراسة نظرًا للفعالية الهائلة الموضحة في هذه النتائج.

وإذ تمت الموافقة أو التصريح باستخدام دواء PAXLOVID الذي تم اختراعه في مختبرات شركة فايزر سيكون أول مضاد للفيروسات عن طريق الفم من نوعه وتتمثل تقنيته في تثبيط البروتياز SARS-CoV-2-3CL.

ومن جانبها، صرح ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بأن هذه الأخبار المقدمة من قبل الدواء الجديد هي تغيير حقيقي في الجهود العالمية المبذولة لوقف الدمار الذي خلفه هذا الوباء.

إنقاذ حياة المرضى

وتشير هذه البيانات، إلى أن الدواء المرشح المضاد للفيروسات الفموي، إذا تمت الموافقة عليه أو التصريح به من قبل السلطات التنظيمية، لديه القدرة على إنقاذ حياة المرضى، وتقليل شدة عدوى COVID-19، والقضاء على ما يصل إلى تسعة من كل عشر حالات دخول إلى المستشفى.

وصرح كبير المسئولين العلميين ورئيس قسم الأبحاث والتطوير والطب في جميع أنحاء العالم لشركة فايزر: «نحن جميعًا في شركة فايزر فخورون للغاية بعلمائنا، الذين صمموا وطوروا هذا الجزيء، ويعملون بأقصى سرعة للمساعدة في تقليل تأثير هذا المرض المدمر على المرضى ومجتمعاتهم».