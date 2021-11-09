الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بكلية أصول الدين: إحدى قلاع الجامعة الثلاث

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يشيد بكلية أصول الدين

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بجهود كلية أصول الدين جامعة الأزهر قبلة العلم وكعبة العلماء، إحدى قلاع جامعة الأزهر الثلاث: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، موضحًا أن الدنيا كلها شهدت بجهود الأزهر الشريف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

 جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التثقيفية التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر لطلاب كلية أصول الدين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي، للتعريف باصدارين من إصدارات المركز  الجديدة وهما كتابا: «التربية السكانية»، «تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين» لبيان  أهمية الدراسات السكانية، ومدى ارتباط عدد السكان بالتنمية.

ولفت إلى التصانيف الدولية التي أشادت به؛  بداية من التصنيف الإفريقي الأوروبي الذي أشاد بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر عام 2017 كأفضل قطاعات الطب على مستوى القارة الأفريقية، مرورًا بتصنيف QS وتصنيف شنغهاي، وتصنيف التايمز، وختامًا بتقرير جامعة ستانفورد الأمريكية الذي اختار العام الماضي 10 علماء من جامعة الأزهر ضمن أفضل العلماء 2 ٪ تأثيرًا في العالم .

ومن هؤلاء العلماء نجد في مقدمتهم الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، ثم يأتي تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام بعدد 20 عالمًا من علماء جامعة الأزهر، وأيضًا في مقدمتهم الدكتور جمال أبو السرور بزيادة قدرها 100 % عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أشاد بوسطية الأزهر الشريف واعتداله قائلًا: إن الأزهر الشريف وشيخه الجليل هما أكبر مرجعية إسلامية في العالم. 
  وطالب رئيس الجامعة أبنائه الطلاب بالجد والاجتهاد، وحثهم بالبعد عن الشائعات وعدم الانسياق خلفها، خاصة أنها تحملهم بالطاقة السلبية. 
 من جانبه أشاد الدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين، بجهود مركز السكان نحو توعية الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا على أهمية هذه الدورات التدريبية التي تسعى لتأسيس البيت المسلم والأسرة المسلمة، لافتًا أنه إذا استقامت الأسرة استقام المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع، مشيرا  إلى أن الشباب في أمس الحاجة لمعرفة فقة الزواج وفقه الأسرة خاصة وأن القرآن الكريم وضع ضوابط كاملة لبناء الأسرة، مثمنًا جهود الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مؤكدًا أن هذه الجهود واضحة تمامًا ويلمسها القاصي والداني. 
 وأوضح الدكتور شكري عبد الحميد نائب، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الازهر، حرص جامعة الأزهر في مراجعة مناهجها على أن تجمع بين التراث الحديث وتوجه إلى التمسك بالثوابت الدينيةِ والحفاظ على الهوية الإسلامية، مع الحرص على مواكبة متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن مادة التربية السكانية تهدف إلى تقليل الفجَوات النوعية في جميع المجالات، ودعم وحماية الأسرة كونها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، بجانب الارتقاء بالشباب اجتماعيا وفكريا ودينيا وصحيا واقتصاديا إضافة إلى الارتقاء بصحة المرأة والطفل ونشر الوعي المجتمعي.
 جاء ذلك بحضور الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية. 
وفي ختام اللقاء قام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطلاب، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

الدكتور محمد المحرصاوي كلية أصول الدين جامعة الأزهر صندوق الأمم المتحدة للسكان تنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين تصنيف التايمز جامعة ستانفورد الأمريكية

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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