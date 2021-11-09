إعلان نتيجة مسابقة أمير الشعراء للفصحى والعامية بجامعة الفيوم

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور عبد الرحيم الجمل، الأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم، وعضوية كلٍّ الدكتور وليد سعيد الشيمي، وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إيهاب المقراني، ومحمد دياب غزاوي، الأستاذين بكلية الآداب، نتيجة مسابقة أمير الشعراء على مستوى الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرَّح محمد فاروق، بأن المسابقة شارك فيها 70 طالبًا وطالبة ممثلين لكليات جامعة الفيوم، واستمرت فعاليات المسابقة على مدار ثلاثة أيام، وأوضح أن نتيجة المسابقة جاءت كالتالي، فوز الطالب أحمد خيري عبد القادر، الطالب بكلية الهندسة، بلقب أمير الشعراء، وجاء الطالب محمود أحمد عبد الله، الطالب بكلية الطب، في المركز الثاني، بينما جاء محمد مجدي عمار، الطالب بكلية الطب، في المركز الثالث.

وفاز الطالب خالد أحمد عبد الكريم، الطالب بكلية الآداب، بلقب أمير شعراء العامية، على مستوى الجامعة، وجاء الطالب خالد رمضان علي، الطالب بكلية دار العلوم، بالمركز الثاني، وحقق الطالب أحمد سامي أحمد، بكلية الطب بالمركز الثالث.

وأشار إلى أن قواعد التحكيم تتمثل فى خصوصية اللغة والإيقاع، والبنية الشعرية، وسلامة اللغة، والصورة الشعرية، والأداء المسرحي، كما سيتم تصعيد الشعراء الفائزين للمشاركة في مسابقة (إبداع) على مستوى الجامعات المصرية.