الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

أول صور لحادث اصطدام قطار بـ«لودر» في العلمين (صور)

اصطدام قطار بلودر
اصطدام قطار بلودر

تنشر «الدستور» أول صور لحادث اصطدام قطار ركاب «محرم بك-الضبعة» بـ«لودر» بدون أرقام أثناء محاولة الأخير المرور من مكان غير مخصص للعبور بكم 115 بين «العلمين-سيدي عبد الرحمن» بمحافظة مرسى مطروح، صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه تلاحظ لسائق القطار عبور "لودر" السكة فجأة من مكان غير مخصص للعبور، وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة، ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات، ما أدى إلى اصطدام القطار به ما تسبب خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان، واحتمالية وفاة سائق اللودر وجاري المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار.

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 اصطدام قطار بلودر

وأكد مصدر أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو وفيات سوى «سائق اللودر»، مشيرا إلى أن سيارات الحماية المدنية والشرطة انتقلت لمكان الحادث للمعاينة وجاري نقل جثمان السائق إلى المستشفى.

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 اصطدام قطار بلودر
الحماية المدنية محافظة الاسكندرية سيارات الإسعاف حادث تصادم السكك الحديدية قضبان السكك الحديد حادث تصادم قطار

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وائل لطفي

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