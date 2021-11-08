كشف هوية الدبلوماسى الذى وُجد ميتًا فى برلين: عميل سرى روسى

كشفت تقارير أجنبية مؤخراً أن أجهزة الأمن الألمانية ذكرت أن الدبلوماسي الذي عثر عليه ميتا في شارع خارج السفارة الروسية في برلين الشهر الماضي كان عميلاً سرياً لجهاز المخابرات الروسية FSB.

سقوط دبلوماسي روسي من أعلى مبني

أفادت التقارير إن ضباط شرطة برلين الذين كانوا يحرسون المبنى عثروا على جثة الرجل البالغ من العمر 35 عاما في وقت مبكر يوم 19 أكتوبر الماضي. ونقلت عن مصادر أمنية قولها إن الرجل سقط من طابق علوي في السفارة، وأضافت أن الضباط استدعوا سيارة إسعاف لكن المسعفين لم يتمكنوا من إنقاذه.

رفضت شرطة برلين التعليق، ووجهت جميع الأسئلة إلى المدعين العامين، الذين قالوا إنهم لا يستطيعون نفي أو تأكيد التقارير.

غموض من موسكو

أكدت السفارة الروسية في بيان لوكالة أنباء انترفاكس مقتل دبلوماسي روسي لكنها قالت إنها "لا تعلق على هذا الحدث المأساوي "لأسباب أخلاقية".

وقالت مصادر أمنية إنه لم يتضح كيف سقط الدبلوماسي وما الذي تسبب في وفاته. وقالت أن السفارة الروسية لم توافق على تشريح الجثة.

وقالت السفارة في بيان لوكالة انترفاكس أن "جميع الاجراءات المتعلقة باعادة جثمان الدبلوماسي تمت تسويتها على الفور مع سلطات تطبيق القانون والسلطات الطبية الالمانية وفقا للممارسات المعمول بها".

وقالت التقارير إن الرجل الذي لم تذكر اسمه أدرج رسميا كسكرتير ثان في السفارة. وكان أيضًا أحد أقارب ضابط كبير في روسيا يعمل في المديرية الثانية لجهاز الأمن الفيدرالي، والتي تتعامل مع مكافحة الإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في إفادة صحفية إن الحكومة الألمانية كانت على علم بوفاة دبلوماسي روسي في برلين لكنه لم يستطع إعطاء أي تفاصيل.