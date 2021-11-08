الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر استمارة البطاقة الشخصية 2021 وخطوات استخراجها

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية

سعر استمارة البطاقة الشخصية 2021.. يبحث كثير من المواطنين البالغين عن أسعار الاستمارة للبطاقة  عبر محركات البحث العالمية "جوجل"، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن عدة إجراءات وخطوات جديدة لتجديد بطاقة الرقم القومي عبر السجل المدني والتسهيل على المواطنين أن يستخرجوها بأسرع وقت متاح.

ودشنت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا لمصلحة "الأحوال المدنية" يمكن المواطنين من استخراج "البطاقة الشخصية" و"القيد العائلي" و"شهادة الميلاد" من خلال الإنترنت.

تستعرض "الدستور" سعر استمارة البطاقة الشخصية 2021 .

سعر استمارة البطاقة الشخصية 2021

يرجد 3 أنواع من استمارة "بطاقة الرقم القومي" ولكن تختلف أسعارها طبقا المدة المقررة للاستلام كالآتي:

(١) الاستمارة الأولى: مميزة سعرها "170 جنيهًا" وهي استمارة تتاح المتقدم من استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعة فقط.

(٢) الاستمارة الثانية: عاجلة "سعرها 120 جنيها" وهي تمكن المتقدم من أن يستلم البطاقة بعد مرور 3 أيام.

(٣) الاستمارة الثالثة: الاستمارة  العادية و"سعرها 45 جنيها فقط" وهي استمارة تمكن المتقدم من أن يستلم البطاقة عقب مرور 15 يوما من تسليمها.

الخطوات الكاملة لاستخراج "بطاقة الرقم القومي" و"القيد العائلي" و"شهادة الميلاد" عبر الإنترنت

(١) قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص لقطاع السجل المدني الذي يتبع وزارة الداخلية المصرية.

https://cso.moi.gov.eg/home?VStatus=Invalid&AnchorMoiLink=http://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://cso.moi.gov.eg/NetServices?ServiceId=9

(٢) قم بكتابة البيانات الخاصة بالشخص مقدم الطلب.

(٣) قم بتحديد النظام الذي تريد أن تتبعه في عملية دفع الرسوم.

(٤) قم بالضغط على كلمة "الموافقة على جميع الشروط فور قراءة جميع الإرشادات الخاصة بالموقع.

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استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، في حالة إذا كانت البطاقة لنفس الشخص مقدم الطلب مع مطابقة للتعليمات الخاصة بالمهنة ومحل الإقامة.

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