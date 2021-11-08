توقف تحضيرات الفيلم السينمائي الجديد «الرشيدي والبغبغان» لشيكو

توقف وبشكل مفاجئ تحضيرات الفيلم السينمائي الجديد “الرشيدي والبغبغان” للنجم شيكو وعلمت الدستور من مصدر داخل الفيلم أن العمل قد توقف إلى أجل غير مسمى بسبب انسحاب الشركة المنتجة.

وكان النجم شيكو يستعد لتصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "الرشيدى والبغبغان" بعد انتهائه من تصوير الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة 3" المقرر أن يعرض فى الموسم الشتوى المقبل ، والفيلم من إخراج عمرو صلاح وتأليف مصطفى صقر وهو فيلم اجتماعى كوميدى.

من ناحية أخرى، يستعد شيكو لبدء تصوير مشاهده فى مسلسل اللعبة فى احدى فنادق مدينة 6 أكتوبر منتصف شهر نوفمبر الجاري .

مسلسل "اللعبة 3" أشرف على كتابته فادى أبو السعود و سيناريو و حوار أحمد سعد والى و محمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني و بطولة هشام ماجد و شيكو و مى كساب و أحمد فتحى و محمد ثروت و بيومي فؤاد وميرنا جميل و عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى و أوتاكا.

و تدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، و هما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، و حينما يتقدم الثنائى فى العمر و ينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى اما الجزء الثاني فقد عرض على منصة شاهد vip وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

يذكر أن شيكو وهشام ماجد يستعدان لتقديم برنامج جديد على منصة شاهد الرقمية بعنوان “اللعبة بجد وجد” و هو برنامج فانتازيا مستوى من مسلسل اللعبة و يقدم خلاله شيكو و هشام ماجد شخصيتي ويسو و مازو.