كشف جريمة قتل أجنبية.. تجديد حبس شابين في حريق شقة بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الاثنين، حبس شابين من مالكي شقة نشب فيها حريق والكشف عن مقتل سيدة بداخلها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة نشوب حريق شقة سكنية بشارع الأدهم، أسفر عن العثور على جثة لسيدة بها طعنات متفرقة بالجسم.

وقال الشهود مالكي الشقة، أنهما يعيشان في الشقة بمفردهما عقب ترك والدهما لها، وأنهما على معرفة بالسيدة المعثور على جثتها في الشقة، وأنها متزوجة من مصري حاصل على جنسية أجنبية، والذي أخبر مالكي الشقة أنهما تزوجا في كنيسة في طرة، وبحاجة إلى الشقة لمدة أسبوع أو ثلاثة أيام.

وأضافا أنهما تعاقدا معه على ذلك، وبالفعل استلم الشقة منهما يوم الواقعة ظهرًا ولكنهما تفاجأوا بالحريق في نفس اليوم، وأن كاميرات المراقبة الخاصة بالجيران، التقطتهما وهما يدخلان المنزل معًا، وهو يقفز من الشرفة عقب الحريق أيضا.

- تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد نشوب الحريق في شقة في شارع الأدهم بمنطقة حلوان، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران وانتقل المعمل الجنائي، لمعاينة حريق الشقة، وتبين أن النيران التهمت كل ما بها وتفحمت بالكامل كل المحتويات .

وانتقلت «الدستور» إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الحادث وتم التقابل مع عدد من شهود العيان قال أحدهم : «أن الشقة تعود لعائلة تملك المسكن لأكثر من 40 سنة لكن مؤخرا كان يسكنها شابان من أبناء العائلة، ويوم الواقعة تفاجأوا أن أحدهم استضاف أجنبيا وزوجته، وأنهما حضرا العقار يوم الواقعة ظهرا وأن الشابين قالوا أن الاثنين أتموا مراسم الإكليل في كنيسة طرة، وأن الحريق وقع عصر الخميس ولم يمر على تواجدهما سوى ساعتين فقط، وأن الشاب الذي كان بصحبة الفتاة قفز من شرفة الشقة بمجرد اندلاع النيران».