سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 8-11-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، خلال فترة التعاملات، حيث بلغ 15،72 جنيه، بارتفاع قدره قرش واحد فقط، اليوم الإثنين، نتيجة لتوفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، لتغطية احتياجات المتعاملين، خاصة لارتباط سعره بأسعار الكثير من السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والصناعية في الأسواق المصرية، ومنها السلع الأساسية المستوردة من الخارج.





سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم



فى السياق ذاته، استمرت معدلات سحب العملات الأجنبية ومنها الدولار فى المعدلات الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، لتوفير احتياجات رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية من العملة، بالإضافة إلى تدفقات المصريين العاملين في الخارج، التى تساهم فى توفير الدولار بالبنوك والسوق المصرفى.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



وشهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.





سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم



وفى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.