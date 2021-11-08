إخلاء جامعتين فى نيويورك بعد تحذيرات من وجود قنابل

أخلت جامعتان في نيويورك بعض مرافقهما بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان جامعية.

وحسبما أفادت وكالة أنياء “تاس” الروسية، في طلبت جامعة "كورنيل" في إيثاكا من الطلاب والموظفين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة تحذيرا عبر الهاتف من قنابل في تلك المباني.

وقالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وأفادت الصحيفة في تغريدة على "تويتر" "تنصح الجامعة الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر".

وعلى صعيد آخر، ذكرت شبكة ((سي إن إن)) الأمريكيةأن الولايات المتحدة "متخلفة بشكل كبير" عن العديد من الدول في اختبارات كوفيد-19 المنزلية.

وقالت القناة الإخبارية، إنه في البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا الجديد في العالم، يشعر الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى مجموعة اختبار منزلية بخيبة أمل عادة بسبب رفوف الصيدليات الفارغة وارتفاع الأسعار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن روبرت ريدفيلد، المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قوله إن الولايات المتحدة "كانت دائما متخلفة" في إجراء الاختبارات خلال معظم عام 2020.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتحدة معلما قياسيا قاتما يبلغ 750 ألفا يوم الأربعاء، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.