بريطانيا تدرس فرض قيود على السفر لإلزام الناس بتلقى جرعة مُعززة من لقاح كورونا

تدرس الحكومة البريطانية، خطط لفرض قيود مُحددة على السفر بغرض إجبار المُقيمين فيها على تلقي جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمعروفة باسم الجرعة المُعززة.



وأكدت مصادر في الحكومة البريطانية لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مجلس الوزراء البريطاني يدرس تغيير بعض لوائح السفر حتى يواجه الناس الذين رفضوا تلقي الجرعة المُعززة بعد عرضها عليهم فترة عزل طبي واختبارات كورونا عند سفرهم إلى الخارج، مؤكدين أن هذا التغيير "حتمي".



ولفتت الصحيفة إلى أن الإرشادات الرسمية للحكومة البريطانية تم تحديثها خلال نوفمبر الجاري، وأصبحت تقول إن "الحكومة تُراجع آثار ومتطلبات الجرعة المعززة للحصول على تصريح سفر دولي، كما تنظر في كيفية وضع الجرعة المُعززة في تصريح السفر الذي يصدر عن هيئة الصحة العامة البريطانية".



وأوضحت الصحيفة أن كل من هم فوق سن الخمسين، والعاملين بمجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، مؤهلين للحصول على جرعات مُعززة من لقاحات فيروس كورونا بعد 6 شهور من تلقيهم الجرعة الثانية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه حسب بيانات هيئة الصحة العامة، فإن 10 ملايين و62 ألفا و704 شخصا في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة المعززة من لقاح كورونا.

و على صعيد آخر، سجلت بريطانيا، 155 حالة وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19، نزولا من 193 أمس.



كما أعلنت تسجيل 30693 إصابة جديدة، نزولا من 34029 أمس وفقا لبيانات رسمية.

والولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.