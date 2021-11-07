متاح بكل سهولة| موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

تفاصيل موقع الهجرة العشوائية لأمريكا ٢٠٢٢.. يبحث العديد من المواطنين عن موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2022.

وتقدم «الدستور» كافة المعلومات عن هذا الموقع والرابط والشروط وكل ما يجب أن تعرفه .

موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

اعلن الموقع الرسمي القنصلية الأمريكية عن الرابط الخاص بالاشتراك والتقديم وذلك بعدما تم بحث العديد من المواطنين لمعرفة هذا الرابط حيث تم الاشتراك في القرعة «مجانا» وذلك عبر الرابط الإلكتروني أبليكيشن الهجرة العشوائية لأمريكا https://dvprogram.state.gov .

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ماهي الشروط المطلوبة

تقول القنصلية في بيانها ان جواز سفر ساري المفعول ‏مطلوب، وهو شرط يطبق على أي شخص يرغب في التقديم على القرعة، وفي الوقت الحالي يعد جواز السفر شرطا أساسيا من شروط تقديم اللوتري 2023 .

واضافت خلال الشروط المطلوبة من المتقدمين أنه يجب أن يكون عمرك أثناء التقديم في لوتري أمريكا ‏18 عاما أو أكثر.

وشدد القنصلية خلال بيانها أنه لابد من توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي 2022.

بالاضافة الي قضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية.

وقالت القنصلية الأمريكية خلال البيانات عن الهجرة العشوائية التي أعلنت عنها ‏أن تكون من دولة من الدول ‏المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023، وهي الدول التي لم يهاجر 50،000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة التي تسبق فتح باب التقديم على قرعة أمريكا.

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وشددت القنصلية الأمريكية خلال المطلوب من المتقدمين في الهجرة العشوائية الأمريكية أنه لابد من تقديم صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجرة إلى أمريكا لمن يريد.