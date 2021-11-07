الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط 700 قرص ترامادول مع مصرى قادم من اليونان

الضبطية
الضبطية

نجح رجال جمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة،  فى ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من أثينا اشتبه احمد عبدالعليم مأمور اللجنة الجمركية بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3، فى راكب مصرى الجنسية قادم من اليونان، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» ليتبين وجود عدد من أشرطة الدواء.

وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد سيد، مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف أحمد عمر، رئيس القسم، لتفتيش الحقائب، وتبين وجود ٧١ شريطا بإجمالى ٧١٠ قرص ترامادول ١٠٠ مليجرام، مخبأة فى مكان سرى أسفل الحقيبة.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 179 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على  إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

شرطة عمان جمال عرض الجمارك تهريب لجنة ضبط مدير مصري مطار القاهرة الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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