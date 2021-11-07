لمَن فقد بطاقة معاشه.. التأمينات تحدد 3 إجراءات لإعادة استخراج بدل فاقد

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه حال فقد بطاقة صرف المعاش أو الرقم السرى يتم اتخاذ عدد من الإجراءات، لإعادة استخراج البطاقة مرة أخرى.

أضافت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني أنه لا بدّ من القيام بـ 3 إجراءات لإعادة البطاقة وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتى:

1 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

3 - يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الإتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

الرقم التأميني

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، حيث يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وعن الاستعلام عن الرقم التأميني، أشارت الهيئة إلى أنه يتم من خلال:-

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.

يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمين.