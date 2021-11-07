الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جمعية أمريكية: 60% من الرجال يرغبون فى تلقى الزهور من النساء

الزهور والرجال
الزهور والرجال

رغم أن كثير من الأزواج المعاصرون يسعون إلى كسر الأعراف الاجتماعية القديمة إلا أن الرجل يظل فى العلاقة العاطفية هو المانح فى حين تحتل المرأة دائمًا موقع المتلقى، فعندما يتعلق الأمر بتقديم الهدايا والزهور لإظهار المودة، لا تزال النساء هي المستقبِلات.

وإذا تحققت من خدمة توصيل الزهور، فسيخبروك أن معظم عملائهم هم من الرجال الذين يتطلعون للحصول عليها من أجل شركائهم.

 فلماذا لا نتخلص من عادة قديمة أخرى لا معنى لها .. ولماذا لا يكون الرجال في الطرف المتلقي للزهور؟

وفى استطلاع أجرته «جمعية بائعي الزهور الأمريكيين»، تبين أن 60٪ من الرجال يرغبون فى الحصول على الزهور، ومع ذلك فإنهم يعتبرون أنفسهم محظوظين إذا حدث ذلك مرة أو مرتين فى حياتهم كمبادرة رومانسية.

وأضاف الاستطلاع أن المرأة التى تحمل باقة زهور جميلة وهى ذاهبة إلى موعد رومانسي هى إمرأة واثقة من نفسها ولطيفة ومنفتحة، فعلى الرغم من أنها لفتة صغيرة، إلا أنها ستضعكي بعيدًا عن النساء الأخريات.

أنواع زهور يُحبها الرجال

الورود على سبيل المثال أنثوية إلى حد ما، وينطبق الشيء نفسه على ما يسمى بالزهور الفاخرة الأخرى مثل “السوسن أو الزنبق أو الجاردينيا”، لذلك إذا لم تكونى متأكدًة من تفضيلاته فيما يتعلق بالزهور، فاعرضى عليه زهورًا أقل أنوثة مثل “طيور الجنة أو زهور الزنجبيل أو زنابق الكالا”.

العلاقات العاطفية الزهور الرجال حب الزهور زهور هدية الورود

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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