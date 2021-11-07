4.5 مليون درهم للناشرين.. نصيب 1365 دار مشاركة في «الشارقة للكتاب»

خصص سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 4.5 مليون درهم لاقتناء أحدث الإصدارات والكتب من دور النشر المشاركة في الدورة الأربعين؛ لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية، وتحديث المحتوى المعرفي للمكتبات التي تشكل مرجعاً رئيسياً للباحثين والقراء في إمارة الشارقة.

يشارك فى الدورة الأربعين 1365 دار نشر من 80 دولة حول العالم، فى السطور التالية تعرف على نصيب دور النشر من المبلغ المالى الذى خصصه حاكم الشارقة.

3000 درهم لكل دار نشر و14000 ألف جنيه لدور نشر مصرية

حصلت كل دار نشر من دور النشر المشاركة فى الدورة الأربعين بمعرض الشارقة الدولى للكتاب على مبلغ 3000 درهم تقريبا، وهو ما يعادل بالجنيه المصرية 14000 جنيهاً مصرياً، وهو ما يعوض بعض الخسائر التى تعرض لها الناشرين جراء جائحة كورونا حيث تراجعت نسبة مبيعات الكتب إلى 40% بحسب بعض الإحصائيات التي أعلنتها بعض دور النشر.

رئيس "الشارقة للكتاب": "القاسمي" داعم أول لصناعة الكتاب فى الوطن العربي

من جهته، صرح أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب بأن منحة حاكم الشارقة تعد دعماً لصناعة النشر في العالم العربي، وتؤكد في الوقت ذاته أن عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء الحضارات ونجاح رسالتها، تبدأ من تنمية وعي الفرد وتطوير قدراته الفكرية والنقدية، من خلال إتاحة مصادر المعرفة المتنوعة في المجتمعات، وبذلك يقدم حاكم الشارقة نموذجاً ممكناً وعملياً، لصناع القرار في العالم للمكانة التي يجب أن تحتلها المعرفة في خطط التنمية الشاملة".

أضاف العامري: "لطالما كان الشيخ سلطان بن محمد الداعم الأول لصناعة وصُناع الكتاب في العالم العربي، وتحمل منحه سنوياً رسائل كبيرة ومهمة لنا جميعاً، مؤسسات وأفراد، أولها أن من لا يتابع جديد المعرفة الإنسانية سيتأخر ويتراجع حتماً، لهذا تحرص المنحة على تزويد مكتبات الإمارة بأحدث ما صدر عربياً وعالمياً، أما الرسالة الثانية فتتجسّد في التأكيد على قيمة ودور المكتبات في نهضة المجتمعات، وكأنه يقول لنا: إن المكتبات العامة هوية مدنها وبلادها، أما الرسالة الثالثة فهي أن دعم الناشرين وتعزيز فرص تطوير أعمالهم هى مسؤولية رسمية ومجتمعية وفردية شاملة، تتجسد بمبادرة كبيرة مثل هذه المنحة، كما تتجسد بحرص أي قارئ على شراء نسخة أصلية من أي كتاب، حفظًا لحقوق الملكية الفكرية.