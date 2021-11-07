الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 94 مخالفة متنوعة خلال حملة تفتيشية على أسواق ومخابز المنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

وجهت مديرية تموين المنيا، اليوم الأحد، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق ومخابز البلدية للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط والحفاظ على سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، نجحت خلالها فى ضبط وتحرير 94 مخالفة تموينية متنوعة.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إنه تم تنظيم الحملة بالتعاون مع مباحث التموين بمراكز بندر ملوي ودير مواس، لضبط المخالفات التموينية ومواجهة تلاعب بعض التجار.

قاد الحملة ميلاد كامل، مساعد وكيل الوزارة لشمال المنيا، والمهندس قطب أحمد مدير إدارة الرقابة التموينية.

ونجحت الحملة فى ضبط 16 محضرا للمخابز البلدية المدعمة تنوعت بين 2 محضر خبز ناقص الوزن و4 عدم إعطاء بون صرف و5 عدم نظافة أدوات العجن و5 عدم وجود لوحة إعلان.

كما تم تحرير 78 مخالفة متنوعة للبدالين التموينيين منها 25 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و40 غلق في أوقات العمل الرسمية و5 عدم إعطاء بون صرف سلع و7 عدم وجود شهادات صحية ومحضر واحد عدم وجود شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة للتحقيق في المخالفات ومرتكبيها.

 

 

تموين المنيا تحرير مخالفات تموينية متنوعة مركز مركز وبندر ملوي ومركز ديرمواس اللواء اسامة القاضي الدكتور محمود يوسف

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