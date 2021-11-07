الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن خطط التطوير.. ميكنة تقليم الأشجار وقص النجيل بهيئة نظافة القاهرة

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، اليوم، مع أحد شركات المسؤولة عن ميكنة تقليم وقطع الأشجار، وقص النجيل ضمن خطط الهيئة لتطوير عملية قص وتقليم الأشجار بالطرق الحديثة، وعمل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعميمها علي مستوى العمل بمناطق القاهرة الاربعة لإنجاز أسرع وتقليل المخاطر عن العاملين في تقليم وقطع الأشجار.

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

 واستعرض رئيس الهيئة عمل الآلات وطريقة قص وتقليم الأشجار والتعامل مع الارتفاعات العالية، ى وطريقة تدريب العاملين بالهيئة في كيفية الاستخدام و مسؤولية الشركة عن ذلك، حضر الاجتماع العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة، والمهندسة مني صبري مستشار رئيس الهيئة للتجميل، والأستاذة سحر علام رئيس المركزية للشوؤن المالية والإدارية، والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل، والمهندسة صابرين احمد مدير عام الحدائق والتشجير، والأستاذة سوسن عبادة مديري عام التخطيط، وأحمد طلعت مدير عام الشؤون المالية .

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رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال اجتماعه
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