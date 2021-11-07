من الصحافة والمخابرات إلى رئاسة الحكومة.. من هو رئيس الوزراء العراقى؟

جمع بين طلاقة الصحفى وذكاء ودهاء رجل المخابرات، هادئ وحريص جدا فى تعاملاته، اختير من قبل الاتحاد الأوروبي كأفضل كاتب كلاجئ سياسي، ومؤخرا وقبل ساعات تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، هو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى.

من هو مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى؟

وترصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز المعلومات حول الكاظمي.

ولد مصطفى عبداللطيف مشتت في بغداد عام 1967.

درس الكاظمي القانون في العراق قبل أن يعمل بالصحافة.

عمل مديرا لتحرير قسم العراق في موقع مونيتور الأمريكي.

كما أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني.

عاش الكاظمى سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية.

عرف الكاظمي بمناهضته لحكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، من المنفى في إيران والسويد وبريطانيا.

عاد الكاظمي إلى بلاده عام 2003، وشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامنا مع عمله كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم النظام السابق.

تسلم الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي، في يونيو 2016، في ظل احتدام المعارك ضد تنظيم داعش.