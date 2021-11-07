الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع جديد لسعر اليورو اليوم الأحد لدى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، تراجعه أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 7/11/ 2021، خلال الاسبوع الجارى وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.


سعر اليورو اليوم الأحد 7-11-2021
وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الأحد  18.0079 جنيه و18.0132 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.2002 جنيه لـ 18.2159 جنيه ، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 18.097 جنيه ، واستقر سعر البيع عند  18.2147 جنيه ، بينما تراجع  سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء من 18.0533 جنيه لـ 18.0079 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.2836 جنيه لـ 18.2159 جنيه ، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 18.05866 جنيه لـ 18.0132 جنيه وتراجع سعر البيع من 18.2835 جنيه لـ 18.2159.
 

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى المصرى انخفاض  من 18.0314 جنيه لـ 18.0079 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.2836 جنيه لـ 18.2002 جنيه، كما تراجع سعر اليورو "تحويل" من  18.0314 جنيه  لـ 18.0079 جنيه للشراء، وتراجع من 18.2836 جنيه لـ 18.2002 جنيه للبيع.


فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية  18.052 جنيه  للشراء، كما بلغ سعر البيع  18.295 جنيه ، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى 18.0763 جنيه للشراء، 18.3068 جنيه للبيع.
 

يشار إلى أن نمو نشاط التصنيع في دول منطقة اليورور خلال شهر أكتوبر يعد الأبطأ منذ ثمانية أشهر، نتيجة المشكلات في سلاسل التوريد إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات، وذلك وفقًا لنتائج مسح أجرته مؤسسة "آي إتش إس ماركيت"، بينما حققت اقتصاديات منطقة اليورو نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021 مقابل 2.% خلال الربع الثانى من العام نفسه، وتراجعت معدلات البطالة من 7.5% فى أغسطس الماضى لـ 7,4% خلال شهر سبتمبر الماضى.

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