نائبة «تنسيقية»: خطة الدولة خفضت معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا

شاركت الدكتورة غادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد اللجنة فى الندوة الافتراضية المشتركة للبرلمان الصيني مع برلمانات مصر والجزائر وموريتانيا تحت عنوان «تحقيق حلم الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك - مكافحة الفقر والتنمية المستدامة في ظل ظروف الجائحة».

وأكدت عضو التنسيقية، فى كلمتها بالندوة أهمية موضوعات ومحاور الندوة التى ارتكزت على الحد من الفقر والانتعاش الاقتصادى فى الفترة ما بعد الجائحة والاقتصاد الأخضر من أجل الحد من الفقر، وتفعيل دور المؤسسات التشريعية لخدمة الحد من الفقر والتنمية، في ظل الظروف العالمية الحالية، التى تشهد تضخمًا عالميًا متوقعًا لجميع الشعوب إبان جائحة كورونا.

وأشادت «غادة على» بتعامل الصين مع دول الجوار لتخطى الجائحة والتأكيد على موقف مصر لدعم الصين فى ذروة الأزمة من خلال زيارة وزيرة الصحة المصرية للصين في هذا التوقيت الحرج كرسالة عبرت بها للعالم أجمع عن المساندة والدعم الحقيقى الذي تقدمه مصر لأشقائها.

وأشارت إلى أن السياسات العامة التى اتخذتها الدولة المصرية وكان لهما عظيم الأثر فى تخطى الأزمة وهما خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عام 2016 والتى أرست دعائم جديدة ثابتة للاقتصاد المصرى وخلقت لدينا أسسًا اقتصادية صلبة ونحن نخوض حربنا الشرسة ضد فيروس كورونا، وكذلك خطة الدولة المصرية برؤية الرئيس منذ توليه الرئاسة لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات الشباب والمرأة المصرية مما ساعد فى تخطي الأزمات، وبناء عليه تراجع معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً فأصبح 29.7% في عام 2019-2020، بعد أن كان 32.5% عام 2018-2019، ونستهدف أن يصل 28.5% العام الحالى 2021.

وأوضحت النائبة أن الدولة المصرية اعتمدت على العديد من الدراسات التي ساهمت في تعزيز الجهود استثنائية ووضع خطة للحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي ومن أبرزها تخصيص 100 مليار جنيها لمواجهة تداعيات الجائحة وإطلاق العديد من البرامج الاجتماعية المتعددة مثل تكافل وكرامة لحماية العمالة المؤقتة من الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد، ومبادرة العملاء المتعثرين لحماية المتضررين في قطاع السياحة وقطاع التصدير، والاستحقاقات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها من المجالات.

ولفتت النائبة غادة على إلى أنه من أهم الإنجازات التي لم تتوقف أثناء مواجهة الجائحة هي إرادة الدولة المصرية في تطوير المناطق العشوائية وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، ونستهدف بإرادة سياسية قوية الوصول إلى "مصر خالية من العشوائيات بحلول عام 2030" واستبدالها بحياة كريمة للمواطنين بمناطق حضارية تليق بهم.

وأكدت النائبة غادة علي، فى جلسات الندوة، اهتمام مصر منذ سنوات بشأن قضية الاقتصاد الأخضر وتبعيات تغير المناخ وجرى تناولها بالحوار على منصات منتديات شباب العالم في مصر مع شباب مبدع ذو فكر من بلادكم الشقيقة ودول العالم المختلفة، كنوع من الحوار المجتمعي العالمي مع الشباب في القضايا الملحة، وأثمرت المنتديات عن العديد من المقترحات والسيناريوهات المتولدة من عقول الشباب، وتبع ذلك العديد من الدراسات والأبحاث، ولضمان استدامة الحلول وتماشي الأهداف مع السياسات وضعت الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ لكي لا يمثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبئا إضافيا مع تكاليف تداعيات جائحة كورونا.