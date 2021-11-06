السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«للشياكة عنوان».. 12 إطلالة لـ أنجلينا جولي الأكثر جرأة على السجادة الحمراء (صور)

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

واحدة من أكثر النساء أناقة وتألقًا، حيث تعرف أنجلينا جولي بالأزياء الجريئة والإطلالات المميزة على السجادة الحمراء، ونرصد في التقرير التالي أبرز 12 مظهرًا لها عبر سنوات من تاريخها السينمائي.

الممثلة أنجلينا جولي والممثل ديفيد دوشوفني

ارتدت «أنجلينا» فستانًا جلديًا من معطف الترنش في أكتوبر 2017، قبل عامين كاملين من طرح فيلم Trinity. 
 

أنجلينا جولي 1998 جوائز إيمي

وأثناء حفل جوائز إيمي في سبتمبر 1998، ارتدت فستانًا بيج مع ألواح شفافة وحمالة صدر مرصعة.

وكانت «جولي» مرشحة مزدوجة في ذلك العام حيث تم ترشيحها لعملها في الفيلم التلفزيوني «جيا» والمسلسل الصغير «جورج والاس».

الممثلة أنجلينا جولي تصل خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي السادس والخمسين

 

بالنسبة لجوائز غولدن غلوب لعام 1999 في يناير، ارتدت «جولي» ثوبًا فضيًا ضيقًا مرصعًا بالجواهر.
 

أنجلينا جولي قبل العرض الأول لفيلم Lara Croft: Tomb Raider

في العرض الأول لفيلم «Lara Croft: Tomb Raider» في يونيو 2001، ارتدت جولي سروالًا جلديًا قصير الارتفاع أظهر وشومها.
يقول الوشم الموجود أسفل بطنها «Quod Me Nutrit Me Destruit» وهي عبارة لاتينية تعني «ما يغذيني يدمرني».

العرض العالمي الأول لفيلم "Lara Croft - Tomb Raider: The Cradle Of Life" أنجلينا جولي

ارتدت «جولي» هذا الفستان الأسود بدون ظهر بالكامل تقريبًا في العرض الأول لـ «Tomb Raider» في يوليو 2003، وبالتالي نلاحظ أن الأسود هو اللون الذي تعيده جولي مرارًا وتكرارًا.

ولم تقم جولي بإقران أي إكسسوارات مع مظهرها وتركت الفستان يتحدث عن نفسه.

أنجلينا جولي العرض العالمي الأول لفيلم Beyond Borders

ارتدت «جولي» هذا الفستان الحريري الأخضر مع فتحة أعلى في العرض الأول لفيلم «Beyond Borders» في أكتوبر 2003.

حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي أنجلينا جولي السادس والسبعون

في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2004 ، قامت بإعادة إحياء سحر هوليوود القديمة ومارلين مونرو في هذا الفستان الساتان الأبيض المنخفض القطع.


وتم الاستشهاد بهذا الزي كأحد أفضل إطلالات الأوسكار على الإطلاق.

المنتج الأمريكي كوينسي جونز والممثلة أنجلينا جولي

اختارت جولي زيًا جريئا جدا عندما ارتدت هذه التنورة البراقة ذو فتحة تصل إلى وركها، ووقفت مع المنتج الأسطوري كوينسي جونز في حدث مايو 2004.

أنجلينا جولي العرض الأول لحكاية القرش

 في العرض الأول لفيلم «Shark Tale» في سبتمبر 2004، ارتدت معطفًا بطبعة جلد الفهد.

أنجلينا جولي السيد والسيدة سميث "لوس أنجلوس العرض الأول

عادت جولي إلى المظهر الجلدي بالكامل مع هذا الفستان في العرض الأول لفيلم «السيد والسيدة سميث» في يونيو 2005.

أنجلينا جولي تحضر العرض العالمي الأول لفيلم The Good Shepherd


ومرة أخرى، اختارت ثوبًا بفتحة عالية وفتحة عنق منخفضة، ففي نوفمبر 2006 ارتدت جولي ثوبًا أسود لامعًا بدون ظهر بفيونكة من الساتان.

براد بيت وأنجلينا جولي على السجادة الحمراء في فيلم "Inglourious Basterds"

في مهرجان كان السينمائي لعام 2009 ، سارت جولي على السجادة الحمراء في هذا الفستان البيج مع فتحة كبيرة مرة أخرى.

أزياء أمجلينا جولي ملابس أنجلينا جولي أكثر إطلالات أنجاينا جولي جرأة أنجلينا جولي علي السجادة الحمراء أنجلينا جولي وبراد بيت

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

«شبورة وضباب وبرودة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسى يتابع مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبارى

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ