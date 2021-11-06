«للشياكة عنوان».. 12 إطلالة لـ أنجلينا جولي الأكثر جرأة على السجادة الحمراء (صور)

واحدة من أكثر النساء أناقة وتألقًا، حيث تعرف أنجلينا جولي بالأزياء الجريئة والإطلالات المميزة على السجادة الحمراء، ونرصد في التقرير التالي أبرز 12 مظهرًا لها عبر سنوات من تاريخها السينمائي.

ارتدت «أنجلينا» فستانًا جلديًا من معطف الترنش في أكتوبر 2017، قبل عامين كاملين من طرح فيلم Trinity.



وأثناء حفل جوائز إيمي في سبتمبر 1998، ارتدت فستانًا بيج مع ألواح شفافة وحمالة صدر مرصعة.

وكانت «جولي» مرشحة مزدوجة في ذلك العام حيث تم ترشيحها لعملها في الفيلم التلفزيوني «جيا» والمسلسل الصغير «جورج والاس».

بالنسبة لجوائز غولدن غلوب لعام 1999 في يناير، ارتدت «جولي» ثوبًا فضيًا ضيقًا مرصعًا بالجواهر.



في العرض الأول لفيلم «Lara Croft: Tomb Raider» في يونيو 2001، ارتدت جولي سروالًا جلديًا قصير الارتفاع أظهر وشومها.

يقول الوشم الموجود أسفل بطنها «Quod Me Nutrit Me Destruit» وهي عبارة لاتينية تعني «ما يغذيني يدمرني».

ارتدت «جولي» هذا الفستان الأسود بدون ظهر بالكامل تقريبًا في العرض الأول لـ «Tomb Raider» في يوليو 2003، وبالتالي نلاحظ أن الأسود هو اللون الذي تعيده جولي مرارًا وتكرارًا.

ولم تقم جولي بإقران أي إكسسوارات مع مظهرها وتركت الفستان يتحدث عن نفسه.

ارتدت «جولي» هذا الفستان الحريري الأخضر مع فتحة أعلى في العرض الأول لفيلم «Beyond Borders» في أكتوبر 2003.

في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2004 ، قامت بإعادة إحياء سحر هوليوود القديمة ومارلين مونرو في هذا الفستان الساتان الأبيض المنخفض القطع.



وتم الاستشهاد بهذا الزي كأحد أفضل إطلالات الأوسكار على الإطلاق.

اختارت جولي زيًا جريئا جدا عندما ارتدت هذه التنورة البراقة ذو فتحة تصل إلى وركها، ووقفت مع المنتج الأسطوري كوينسي جونز في حدث مايو 2004.

في العرض الأول لفيلم «Shark Tale» في سبتمبر 2004، ارتدت معطفًا بطبعة جلد الفهد.

عادت جولي إلى المظهر الجلدي بالكامل مع هذا الفستان في العرض الأول لفيلم «السيد والسيدة سميث» في يونيو 2005.



ومرة أخرى، اختارت ثوبًا بفتحة عالية وفتحة عنق منخفضة، ففي نوفمبر 2006 ارتدت جولي ثوبًا أسود لامعًا بدون ظهر بفيونكة من الساتان.

في مهرجان كان السينمائي لعام 2009 ، سارت جولي على السجادة الحمراء في هذا الفستان البيج مع فتحة كبيرة مرة أخرى.