السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تسببه نوع من الحشرات.. ما هو مرض فيروس غرب النيل وأعراضه؟

فيروس غرب النيل
فيروس غرب النيل

هناك بعض الأمراض الجلدية التي يصاب بها الأشخاص بالتحديد الأطفال مثل حمو النيل، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ويشتهر مرض حمو النيل باسم فيروس غرب النيل، كما يعرف باسم متلازمة WNV، وهو نوع من الفيروسات المفصلية التي تسمى arbo ويأتي من مصطلح ARrthropod-BOrne، إذ أن العديد من الحشرات مفصليات الأرجل.

وهو عضو في الفيروسات  المصفرة، وتشمل الفصائل الأخرى التي تصيب الإنسان الحمى الصفراء، وفيروس زيكا، وحمى الضنك، وفقًا لموقع casper.
أعراض وعلامات فيروس غرب النيل

تشمل أعراض الفيروس الحمى والصداع  وآلام الجسم، بالإضافة إلى الطفح الجلدي، وتضخم الغدد الليمفاوية، ويمكن أن تكون الأعراض شديدة وتشمل تصلب الرقبة، والنعاس، والارتباك، وغيبوبة، والهزات، والتشنجات، والشلل.

ومن السمات الرئيسية لمرض فيروس غرب النيل التهاب الدماغ، ومع ذلك  تكون معظم  حالات الإصابة بفيروس غرب النيل خفيفة ولا يتم الإبلاغ عنها.

وينتقل الفيروس من الطيور المصابة إلى الإنسان عن طريق البعوض، ولا يوجد دليل على انتقال المرض من شخص لآخر.

ما هو تاريخ فيروس غرب النيل؟

يذكر أن تم التعرف على الفيروس لأول مرة في أوغندا عام 1937، وهو موجود بشكل شائع في إفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، ويعد التهاب الدماغ هو العرض الأكثر شيوعا للفيروس.

تم العثور على سلالات من فيروس غرب النيل بشكل شائع في البشر والطيور والحيوانات الفقارية الأخرى في إفريقيا وأوروبا الشرقية وغرب آسيا والشرق الأوسط، و قبل عام 1999، لم يتم التعرف على فيروس غرب النيل في نصف الكرة الغربي.

تم الإبلاغ عن أول أوبئة مسجلة في إسرائيل في الخمسينيات وأوروبا في عام 1962، وقد حدث تفشي لاحق في نيويورك في عام 1999، و تم الإبلاغ الآن عن عدوى فيروس غرب النيل في جميع الولايات الأمريكية باستثناء ألاسكا.

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