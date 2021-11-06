السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسى ليبى: إعلان فتح باب الترشح للانتخابات نجاح للمفوضية العليا

محمد الاسمر البوزيدي
محمد الاسمر البوزيدي

اعتبر محمد الأسمر البوزيدي، مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية في ليبيا، أن الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات في هذا التوقيت هو نجاح للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، حيث إنها أدت كافة المهام المناطة بها من الناحية الفنية اللوجيستية، ولاسيما عبر تجهيزات في كافة المراكز الانتخابية لتتجاوز 75 مركزا، وإصدار البطاقات الانتخابية لتصل 2 مليون و800 ألف ناخب.

وأضاف البوزيدي في تصريحات للدستور:" وقد توافق ذلك مع الإجراءات التي أصدرها مركز النواب الليبي، قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس والقانون رقم 2 بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، اللذان صدرا على التوالي في شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين"، لافتاً أن تلك النقطة داعم أساسي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما لفت إلى أن فتح باب الترشح أكد أن جميع الأصوات التي تطالب بتأجيل الانتخابات، ولاسيما الرئاسية أصبحت غير ذات قيمة، في ظل تعالى أصوات الشارع الليبي لتنفيذ هذا الاستحقاق، مردفاً: "مع ضغوطات الدولية وضغوطات البعثة الاممية المشرفة على العملية الانتخابية برمتها".

تابع:" تكمن أهمية إجراء الانتخابات إلى أنه للمرة الأولى بعد سنوات من الخلافات يتم تمكين الشعب من الذهاب إلى صندوق الانتخابات واختيار من يمثله في الرئاسة".

وكانت أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أنها ستعقد غدا الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد.

ودعت المفوضية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد بتمام الساعة 12 ظهرا.

وصرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بأن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا.

سياسي ليبي إجراء الانتخابات الليبية المفوضية العليا للانتخابات الليبية الانتخابات الليبية ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

اهتمام عالمى بـ«رابونا السولية»: تمريرة العام من «دى ماريا المصرى»

أكاذيب «هوما عابدين».. كيف تحاول مساعدة «كلينتون» التنصل من علاقاتها بـ«الإخوان»؟

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس