سياسى ليبى: إعلان فتح باب الترشح للانتخابات نجاح للمفوضية العليا

اعتبر محمد الأسمر البوزيدي، مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية في ليبيا، أن الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات في هذا التوقيت هو نجاح للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، حيث إنها أدت كافة المهام المناطة بها من الناحية الفنية اللوجيستية، ولاسيما عبر تجهيزات في كافة المراكز الانتخابية لتتجاوز 75 مركزا، وإصدار البطاقات الانتخابية لتصل 2 مليون و800 ألف ناخب.

وأضاف البوزيدي في تصريحات للدستور:" وقد توافق ذلك مع الإجراءات التي أصدرها مركز النواب الليبي، قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس والقانون رقم 2 بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، اللذان صدرا على التوالي في شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين"، لافتاً أن تلك النقطة داعم أساسي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

كما لفت إلى أن فتح باب الترشح أكد أن جميع الأصوات التي تطالب بتأجيل الانتخابات، ولاسيما الرئاسية أصبحت غير ذات قيمة، في ظل تعالى أصوات الشارع الليبي لتنفيذ هذا الاستحقاق، مردفاً: "مع ضغوطات الدولية وضغوطات البعثة الاممية المشرفة على العملية الانتخابية برمتها".

تابع:" تكمن أهمية إجراء الانتخابات إلى أنه للمرة الأولى بعد سنوات من الخلافات يتم تمكين الشعب من الذهاب إلى صندوق الانتخابات واختيار من يمثله في الرئاسة".

وكانت أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أنها ستعقد غدا الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد.

ودعت المفوضية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد بتمام الساعة 12 ظهرا.

وصرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بأن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضا.