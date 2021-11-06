في ذكرى ميلاده.. إطلالة على عالم أحمد تيمور مؤسس الأسرة التيمورية

قرن ونصف القرن مرت على ميلاد الأديب الكبير أحمد تيمور، جامع ومحقق كتاب "الأمثال العامية"، ورائد من رواد فن القصة القصيرة، الذي ولد في مثل هذا اليوم من العام 1871 في أسرة عرفت بالعلم والأدب، فشقيقته عائشة التيمورية، واحدة من رائدات العمل النسائي، وحركات تحرير المرأة، في مصر والعالم العربي. ويعد نجليه "محمد ومحمود تيمور"، أيضا من رواد كتابة الرواية والقصة في مصر.

ولد أحمد تيمور في درب سعادة بحي الدرب الأحمر، وكان والده إسماعيل باشا تيمور رئيس ديوان الخديوي إسماعيل. وكان عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق بسوريا، وعضو في المجلس الأعلي لدار الكتب المصرية.

وكان لــ«الأسرة التيمورية» دور كبير في إغناء وإثراء الأدب العربي وخدمة التراث، حيث تضم دار الكتب مكتبة كبيرة باسم "أحمد تيمور"، تضم أبحاثه العميقة في اللغة والأدب والتراث الشعبي.

وحول اهتمام أحمد باشا تيمور بالتراث الشعبي والفلكلور والذي نتج عنه سفره الضخم «الأمثال الشعبية»، رغم انتماء «الأسرة التيمورية» إلى طبقة الأرستقراطية، يقول ابنه محمود تيمور، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية الراحلة سميرة الكيلاني: «نشأنا نشأة أرستقراطية في البيت، إنما كنا عايشين مع الشعب في الشارع والحارة والريف، وفي منزلنا بدرب سعادة وهو بيت قديم من بيوت الأرستقراطية، لكن الوسط المحيط بنا في هذه البيئة كان شعبي جدا، وكنا أنا وأخواي إسماعيل ومحمد، في أغلب أوقاتنا نمضيها مع الطبقات الشعبية في الحارات وفي الشوارع وفي الجوامع، مثل جامع "سامبو أغا"، وكنا نذهب لهذا الجامع ونعاكس الإمام».

وأضاف في هذا اللقاء المتلفز محمود تيمور: «كنا نعزم أصدقائنا وجيراننا في درب سعادة، ويلعبوا معانا في البيت، وعندما نسافر إلي الريف كنا شديدي الإمتزاج مع الفلاحين، وأنا كثيرا ما نمت في بيوتهم، نمت علي الفرن الذي كان يستخدمه الفلاح».

ــ في ذكراه إطلالة علي أبرز مؤلفات أحمد باشا تيمور

يعد كتاب "الأمثال الشعبية"، من أبرز مؤلفات أحمد باشا تيمور، إلا أن له العديد من المؤلفات التي تراوحت ما بين الكتابة المسرحية والقصة، نذكر من بينها أعمال: ضبط الأعلام ــ لعب العرب ــ التصوير عند العرب ــ نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة ــ تصحيح القاموس المحيط ــ أعيان القرن الرابع عشر ــ المنتخبات في الشعر العربي ــ ذيل تاريخ الجبرتي ــ لهجات العرب ــ الحب عند العرب ــ قاموس الكلمات العامية في ستة أجزاء وغيرها.

كما خاض الأديب أحمد تيمور باشا، تجربة الكتابة المسرحية، حيث كتب مسرحية بعنوان "النجوم تقترب الآن"، والتي قدمتها إذاعة البرنامج الثقافي، في مسلسل يحمل نفس الاسم، من بطولة: أشرف عبد الغفور، أحمد ماهر، وحيد عزت، آمال شريف، خليل مرسي، فاروق يوسف، إبراهيم الشرقاوي، سيد خاطر، أشرف زكي، سيد خاطر، كمال زغلول، وباسم محفوظ. وأخرجها للإذاعة أحمد سليم.

وكان لــ أحمد تيمور باشا علاقة صداقة وطيدة مع أحد أعلام المسرح العربي في مطلع القرن التاسع عشر وهو أبي خليل القباني.