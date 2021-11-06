السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الكولومبي: «إكسبو 2020 دبي» علامة فارقة في تاريخ العالم

إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020 دبي

أكد الرئيس الكولومبي "إيفان دوكي ماركيز"، أن معرض "إكسبو 2020 دبي"، يعد علامة فارقة في تاريخ العالم، وهو فرصة جديدة للنمو الاقتصادي وانتعاش قطاع التجارة العالمي بعد فترة الركود التي مر بها خلال الجائحة، موضحًا أن بلاده كانت في مقدمة الدول التي دعمت ملف ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة، لتنظيم إكسبو 2020، وذلك لما تملكه من قدرات وبنية تحتية متطورة.

وشدد ماركيز - خلال الاحتفال باليوم الوطني لبلاده بأكسبو 2020 دبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت - على أن إكسبو 2020 دبي، يعد فرصة للارتقاء بعلاقات بلاده مع دولة الإمارات إلى مستوى جديد، معربًا عن تطلع بلاده إلى توفير العديد من المنتجات الكولومبية للسوق المحلية الإماراتية، خاصة في قطاعي الزراعة والغذاء وصناعة اللحوم.

وأوضح أن كولومبيا شاركت في إكسبو 2020، بهدف توسعة الاستثمارات، وصرح: "نريد خلال الحدث الدولي تعميق العلاقات الكولومبية مع العديد من الدول المشاركة، كما سنعمل خلال مشاركتنا على الترويج لبلادنا أمام الزوار الأجانب، فكولومبيا بلد منفتح لاستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم".

من جانبه، أكد وزير التسامح والتعايش الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن بلاده تتطلع عن كثب للعمل مع كولومبيا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة، السياحة، التنمية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واحتفى "إكسبو 2020 دبي"، باليوم الوطني لكولومبيا، عبر تنظيم احتفالية شملت مراسم رفع العلم، وتقديم مجموعة من العروض الثقافية والفنية، وعرض سمعي وبصري خلاب تم تقديمه مساء أمس، على قبة الوصل، صمم لاستعراض التنوع الحيوي الغني لهذه الدولة.

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