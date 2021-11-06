السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تستثمر 1.18 مليار دولار في تقنيات تخزين الكربون

الكربون
الكربون

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، أن البلاد ستستثمر 1.4 تريليون وون (1.18 مليار دولار أمريكي) لتطوير تقنيات التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بحلول عام 2030، في خطوة لتحقيق هدف حياد الكربون.

وتعهدت كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، في إطار هدفها الأوسع للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت، عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن البلاد تعتزم البلاد استثمار حوالي تريليون وون في تطوير تقنيات تخزين الكربون؛ وحوالي 400 مليار وون في استكشاف وتأمين مواقع التخزين، وحوالي 120 مليار وون للمشاركة في المشاريع الدولية ذات الصلة.

ويشير مصطلح التقاط وتخزين الكربون (CCS) إلى طريقة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية وتخزينها إلى الأبد تحت الأرض، وهي تقنية أساسية لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

وتعمل كوريا الجنوبية من أجل تأمين مواقع التخزين، وأظهر بحث أجري على مدار ستة أشهر أن المناطق القريبة من مدينة "غونسان" الغربية وجزيرة "أولونغ" الشرقية تعتبر واعدة ويمكنهما معا تخزين حوالي 730 طنا من الكربون. 

كما يمكن عزل ما يصل إلى 1.16 مليار طن من الكربون حال قيام الدولة بتطوير التقنيات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، قال ألوك شارما رئيس قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب26) المنعقدة في جلاسجو الجمعة، إنه يتعين على المفاوضين في القمة إعطاء دفعة إضافية للمحادثات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة؛ لضمان إحراز تقدم كاف يسمح بالخروج بنتيجة مثمرة الأسبوع المقبل.

وقال في مذكرة نشرتها الأمم المتحدة "لا يمكن أن يستمر وجود عدد كبير من القضايا العالقة حتى الأسبوع الثاني".

وأضاف "في هذا السياق، أطالب الرؤساء والمنظمات وجميع الوفود على تسريع وتيرة المناقشات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، مع تركيز الجهود على مجموعة متوازنة من القضايا التي تعتبر ذات أهمية بالغة لما يتعين تحقيقه هنا في جلاسجو".

وزارة الصناعة في كوريا ثاني أكسيد الكربون الكربون كوريا الجنوبية انبعاثات غازات مواقع التخزين

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مع غلق «الهرم».. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

رسالة «طالبي الإسكندرية» قبل وفاتهما بفندق في الإسكندرية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس