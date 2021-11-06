كوريا الجنوبية تستثمر 1.18 مليار دولار في تقنيات تخزين الكربون

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، أن البلاد ستستثمر 1.4 تريليون وون (1.18 مليار دولار أمريكي) لتطوير تقنيات التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بحلول عام 2030، في خطوة لتحقيق هدف حياد الكربون.

وتعهدت كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، في إطار هدفها الأوسع للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم السبت، عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن البلاد تعتزم البلاد استثمار حوالي تريليون وون في تطوير تقنيات تخزين الكربون؛ وحوالي 400 مليار وون في استكشاف وتأمين مواقع التخزين، وحوالي 120 مليار وون للمشاركة في المشاريع الدولية ذات الصلة.

ويشير مصطلح التقاط وتخزين الكربون (CCS) إلى طريقة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية وتخزينها إلى الأبد تحت الأرض، وهي تقنية أساسية لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

وتعمل كوريا الجنوبية من أجل تأمين مواقع التخزين، وأظهر بحث أجري على مدار ستة أشهر أن المناطق القريبة من مدينة "غونسان" الغربية وجزيرة "أولونغ" الشرقية تعتبر واعدة ويمكنهما معا تخزين حوالي 730 طنا من الكربون.

كما يمكن عزل ما يصل إلى 1.16 مليار طن من الكربون حال قيام الدولة بتطوير التقنيات ذات الصلة.

وفي سياق متصل، قال ألوك شارما رئيس قمة الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب26) المنعقدة في جلاسجو الجمعة، إنه يتعين على المفاوضين في القمة إعطاء دفعة إضافية للمحادثات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة؛ لضمان إحراز تقدم كاف يسمح بالخروج بنتيجة مثمرة الأسبوع المقبل.

وقال في مذكرة نشرتها الأمم المتحدة "لا يمكن أن يستمر وجود عدد كبير من القضايا العالقة حتى الأسبوع الثاني".

وأضاف "في هذا السياق، أطالب الرؤساء والمنظمات وجميع الوفود على تسريع وتيرة المناقشات خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، مع تركيز الجهود على مجموعة متوازنة من القضايا التي تعتبر ذات أهمية بالغة لما يتعين تحقيقه هنا في جلاسجو".