خطيب الحرم المكى: زواج المثليين شذوذ ومخالفة للغريزة

انتقد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي، زواج المثليين، وقال إنه "ليس زواجًا، بل هو شذوذ، ومسخ للفطرة الإلهية السوية، ومخالفة للغريزة".

وأضاف في خطبة الجمعة، أن "الله تعالى خلق الإنسان على فطرة سوية وهي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها، وعلى محبة الخير والفضائل والمحاسن، وكراهية الشر والمساوئ والقبائح، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه".

وتابع: "على الرغم من اختلاف البشر في مللهم ومشاربهم وأجناسهم، فإنهم لا يزالون متفقين على المحافظة على إنسانيتهم، ليستمر بقاؤهم، وتنتظم حياتهم".

وأكد أنه "عندما تنتكس الفطرة، ترتكب الكبائر وتستساغ الرذائل والمناكر كعمل قوم لوط والسّحاق وما يعرف بتبادل الزوجات، وكذلك ما يطلق عليه زورا وبهتانا بزواج المثليين، وما هو بزواج بل شذوذ، ومسخ للفطرة الإلهية السوية، وتغيير للجبلة الإنسانية ومخالفة للغريزة التي وضعها الله في مخلوقاته".

وقال: "مما اُبتليت به مجتمعات المسلمين أخيرًا وكان من معاول هدم العلاقات الأسرية والأواصر الاجتماعية قيام بعض النساء بمخالعة أزواجهن لغير سبب شرعي أو لأتفه الأسباب بحجة أن تصبح المختلعة حرة غير مقيدة وقد يسول لها الشيطان بعد مخالعتها زوجها إقامة علاقة محرمة مذمومة، تأثرًا بشبهات وأفكار مسمومة، تتجرع من جرائها الويلات وتجني من ورائها الحسرات".

وأضاف: "عندما تنتكس الفطرة في الشباب مع استطاعته الزواج فإنه يعزُف عنه بحجة أنه ارتباط ومسؤولية وله تبعات، وكذلك من الفتيات من ترفض الزواج ولا ترغب فيه معتقدة أنه كبت للحرية وتحكم في المرأة".