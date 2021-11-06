لقاء تعريفى بالملتقى الثقافى الثامن لشباب الحدود «أهل مصر» (صور)

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لقاء تعريفي بين ١٠٠ شاب وفتاة، ومدربي الورش الفنية بالملتقى الثقافي الثامن لشباب الحدود "أهل مصر"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتنفذه الإدارة العامة للشباب والعمال خلال الفترة من ٥ إلى ١٢ نوفمبر الجاري بقصر ثقافة دمياط الجديدة بفرع ثقافة دمياط، بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

لقاء تعريفى بالملتقى الثقافى الثامن

بدأ اللقاء بترحيب مدير عام ثقافة الشباب والعمال بالمشاركين، ناقلًا تحيات رئيس الهيئة لهم، ومتمنيًا خروج فعاليات هذا الملتقى بما يعود عليهم من نفع واكتساب خبرات جديدة في مجالات الورش المقدمة لهم.

وتم تعريف الشباب بالأنشطة التي ستقدم خلال فعاليات الملتقى، والهدف الأساسي منه وهو تحقيق العدالة الثقافية، ودمج ثقافة البيئات المتنوعة لمصر من خلال تمثيل الشباب لمحافظتهم والمساهمة في نقل هذه الثقافات.

لقاء تعريفى بالملتقى الثقافى الثامن

كما تناول اللقاء تعريفًا مبدئيًا ببرنامج الملتقى، حيث يتضمن تنفيذ لقاءات حوارية ثقافية واقتصادية واجتماعية، بجانب تنظيم لقاءات تثقيفية تعليمية في المجالات الأدبية والفنية، منها الأدب والشعر والقصة ودراما المسرح.

أعقب ذلك تقديم كل مدربي الملتقى نبذة تعريفية عن الورشة التي سيقدمها وطرق تعليمها، حيث قدمت المهندسة نسرين مجدي مدربة ورشة الديكوباج بعض المعلومات عن هذا الفن، كما قدمت المدربة ناهد أمين تعريف ورش الحرف البيئية في مجال "أشغال النسيج المستحدث"، بالإضافة لتعريف ورش في مجال الطرق على النحاس للمدرب جلال عبد الخالق، وورش المشغولات الجلدية للمدرب مصطفى إسماعيل، بجانب تعريف ورشة الخيامية للمدرب كريم خلف.

لقاء تعريفى بالملتقى الثقافى الثامن

وفي تعريفه بورشة المسرح، أكد المدرب حسن النجار على أهمية وجود عناصر من بيئات مختلفة بالورشة حتى يتم الاستعانة بها لإنتاج عرض فني راق يمثل ربوع مصر بأكملها.

جاء اللقاء بحضور مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، ومدير عام فرع ثقافة دمياط، وعدد من القيادات الثقافية بالمحافظة.