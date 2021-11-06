السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

دولار أمريكي
دولار أمريكي

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم السبت 6-11-2021 مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث يحظى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فيالبنك المركزي والبنوك، بمتابعة يومية، من خلال بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، وذلك نظرا لارتباطه بأسعار العديد من المنتجات والخدمات المختلفة، المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة توفير احتياجات رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية من الدولار الأمريكي. 

 

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك اليوم

فى السياق ذاته، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، نظرا لتوفير البنوك، الكميات اللازمة من الدولار لتغطية احتياجات السوق المصرفي والعملاء.

 

كما تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي، استقرارا، نتيحة تدفقات المصريين العاملين في الخارج، التي بلغت 31.4مليار دولار، بنسبة 83.6% زيادة عن العام الماضي، بجانب نجاح سياسة تحرير سعر الصرف، مما ساهم فى دعم الاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى  15.63 جنيه للشراء  و15.73 جنيه  للبيع خلال التعاملات 

 

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.75 للشراء بينما سجل 15.65  للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع. 

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع. 

الدولار يصعد قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والإسترليني متعثر

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي

فى ذات الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 

 

سعر الدولار في بنك عودة

وشهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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