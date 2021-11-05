الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة الشاب المصاب حرقا بالبنزين على يد عمه بسبب 20 جنيها

وفاة الشاب المصاب
وفاة الشاب المصاب حرقا بالبنزين

توفى الشاب الذى أقدم عمه على إشعال النيران فيه بسبب 20 جنيها بحدائق القبة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا مفاده إشعال شخص النيران في ابن شقيقه مستخدما البنزين.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على الشاب والنيران تلتهم جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن خلال التحريات تبين أنه المجني عليه يبلغ من العمر 43 عاما ولديه 3 أطفال، يعمل بمحل تكييفات كائن في العقار الذي ورثه والده وعمه منذ فترة، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وبين عمه بسبب خلاف على دفع أجرة مسح سلم المنزل ويقدر المبلغ بـ 20 جنيها وتطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإحضار بنزين وأضرم النيران في جسد ابن شقيقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حدائق القبة اشعال النيران غرفة عمليات النجدة عقوبة القتل القتل العمد

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