حملة مكبرة لإزالة الشاسيهات والإعلانات المخالفة شرق الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، لإزالة الشاسيهات والإعلانات المخالفة بمنطقة جليم بنطاق حي شرق، وذلك بحضور مها أبوالخير رئيس قسم الإعلانات بالمركز النموذجى ومختصين المركز النموذجى، ومسئولي وحدة الإزالة الفورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات المكبرة على مستوى أحياء الإسكندرية لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد شدد على رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة والجهات المختصة بإزالة الإعلانات المخالفة بجميع أنحاء وشوارع الإسكندرية، وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال تلك المخالفات واسترداد حق الدولة بالكامل.

وقد تمت إزالة 1580 إعلانا مخالفا وتحصيل 2 مليون غرامات فورية وتحرير 1146 محضرا بحملات مكبرة على مستوى الأحياء خلال أسبوع.

وكان قد كلف المحافظ رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية بشن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء الإسكندرية، وعرض تقرير يومي بما تم بالحملات.

كما أمر المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ومحاسبة المقصرين عن ذلك فوراً.

وأوضح الشريف أن المحافظة تعمل على إقامة العديد من المشروعات لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية وعلى رأسها "مشروع الهوية البصرية".

وحذر أنه غير مقبول نهائياً بتواجد مثل تلك الإعلانات المخالفة التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.