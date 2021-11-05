«التضامن» تعلن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، للعمل على التوعية والتغيير السلوكي في برنامج "وعي" مع التركيز على قرى حياة كريمة والمناطق المطورة.

وجاءت شروط التوظيف كالآتي:

- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.

- حاصلة على مؤهل عال أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).

آلية التقدم والمستندات المطلوبة:

- التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.

أو

- إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢ وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.

مميزات التعاقد:

- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.

- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠ و١٣٠٠ جنيها طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.

ملحوظة: توجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسرتكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.