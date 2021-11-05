الجمعة 05 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف يترأس الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس

لافروف
لافروف

 أعلنت السفارة الروسية لدى فرنسا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيجرى في باريس، في 12 نوفمبر الجاري.

وقال ممثل السفارة الروسية لدى فرنسا، اليوم الجمعة: "سيترأس وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس في 12 نوفمبر 2021".

وينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا في 12 نوفمبر قبل شهر من انتخابات عامة تهدف إلى طي صفحة عقد من النزاع في هذا البلد.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، السبت، مجلس النواب الليبي لاعتماد التعديلات التي طرحتها مفوضية الانتخابات لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بشكل متزامن.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية إنها تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب، داعية  إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24  ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلًا عن القبول بنتائج الانتخابات.

السفارة الروسية لافروف فرنسا ليبيا الوفد الروسي

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وائل لطفي

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