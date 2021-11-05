قبل عرضه السبت.. منة فضالي تعلن إنتهاء تصوير مسلسل «سكر مُر»

أعلنت الفنانة منة فضالي انتهائها من تصوير أحداث مسلسل "ورا كل باب" وتحديدًا حكاية "سكر مر"، وذلك بعد تصوير دام لأسابيع قليلة.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها بموقع فيس بوك قائلة :"الحمدلله فركش سكر مر شكرا لكل كروو العمل اخراج انتاج تصوير إضاءة اكسسوار ملابس نجوم حقيقي كنت سعيده وانا وسطكم " .

وتابعت فضالي وقالت :" شكرًا شركة سينرجي شكرًا شادي علام شكرًا محمد عبد السلام شكرًا احمد عبد الفتاح".

وتبدأ قناة الحياة في عرض حلقات حدوتة "سكر مر" من مسلسل "ورا كل باب" على شاشتها، يوم السبت المقبل الساعة 9 مساء، والحدوتة بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام، ويتم تصوير المشاهد الأخيرة من الحدوتة لتنتهي بالتزامن مع بدء العرض.

"سكر مر" الحدوتة العاشرة من مسلسل "ورا كل باب" حيث تم عرض 9 حواديت وهم "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و"قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدي رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح.

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرض منزلها مؤخرًا لحريق هائل بالمطبخ، وإصابة والدتها بحروق في يدها.

وكتبت “فضالي”، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:“الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وأمي إيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله”.

على جانب آخر، كانت منة فضالي بدأت خلال الأسابيع الماضية، تصوير دورها في فيلم (في القلب) الأسبوع المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن المقرر طرحه في الموسم الشتوي المقبل.