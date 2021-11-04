أحمد مالك وويجز يناقشا قضايا الإدمان وتعاطي المخدرات في مسلسل «بيمبو»

تستعد منصة شاهد VIP لعرض المسلسل الدرامي الجديد “بيمبو” للفنان أحمد مالك وهدى المفتى و"ويجز"، ويناقش أحمد مالك خلال العمل قضايا الإدمان والمخدرات من خلال شخصية الديلر التى يلعبها ضمن أحداث المسلسل.

قصة مسلسل بيمبو

ومسلسل “بيمبو” هو مسلسل درامي يتكون من 8 حلقات فقط ويدور فى اطار تشويقى حول عالم المخدرات ويلعب احمد مالك دور ديلر ويعتبر المسلسل هو العمل الأول للمطرب “ويجز” فى عالم التمثيل وتدور قصة العمل حول مجموعة من الشباب الذين يتورطون فى العديد من المشكلات ومنهم من يقبل على تعاطي المخدرات مما يعرضهم للعديد من المشكلات التى تشكل خطر على حياتهم.

أبطال مسلسل بيمبو

يقوم ببطولة مسلسل بيمبو كلا من احمد مالك و هدى المفتى ومطرب الراب ويجز وسينيتا خليفة ورزان مغربى وهو من إخراج عمرو سلامة.

وروج المخرج عمرو سلامة للعمل بطرح الأفيشات الدعائية للمسلسل حيث قام بنشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا : "سيداتي آنساتي سادتي.

نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، بطولة أحمد مالك، ويجز وهدى المفتي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل ،رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدًا جدًا".

البوستر الدعائى لمسلسل بيمبو

على جانب آخر انتهى بطل العمل أحمد مالك مؤخرًا من تصوير دوره فى مسلسل تحقيق والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية ويشارك فى بطولته كلا من هدى المفتى وطارق عبد العزيز ومي الغيطي وخالد أنور ومن إخراج محمد فتحي وتأليف محمد الدباح.

فيما ينتظر أحمد مالك عرض فيلم قمر 14 خلال شهر ديسمبر المقبل والذي تم عرضه على هامش المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة.