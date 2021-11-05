الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. كنائس أسوان تقيم تذكار أربعين الأنبا «هدرا» مطران المدينة

الانبا هدرا
الانبا هدرا

أقامت كنائس إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا باخوم النائب البابوي للإيبارشية، اليوم الجمعة قداس تذكار الأربعين للأنبا هدرا مطران أسوان الراحل.

ومن المقرر أن  يقام قداس يوم السبت 6 نوفمبر بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان في الثامنة صباحًا.

وذكرت الإيبارشية، في وقت سابق أنه سيقام حفل تأبين للمطران الراحل مساء اليوم الجمعة بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، مشددة على ضرورة مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتوفي الأنبا هدرا في 27 سبتمبر الماضي، بعد صراع قصير مع المرض، ونعاه البابا تواضروس في بيان للكنيسة قال فيه: "قداسة البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة عمودًا من أعمدة الكنيسة وعضوًا من أعضاء المجمع البارزين، المطران الجليل والشيخ الوقور مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس العامر بحاجر إدفو، الذي رقد في الرب اليوم، بعد أن أثرى الكنيسة عبر أكثر من نصف قرن، بخدمة رعوية وتعليمية، مقدمًا أنموذجًا حقيقيًّا سواءًا في حياة الرهبنة أو في خدمته الرعوية."

وأضاف البيان: "لقد تأصل طويلًا نيافة الأنبا هدرا على مجاري مياه النعمة داخل الكنيسة فأثمر ثمرًا متكاثرًا ثلاثين وستين ومئة لحساب مجد المسيح. "

وتابع: "نثق أن ثماره المباركة وأعماله الصالحة ستتبعه، وأنه سيسمع الصوت الإلهي "نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ! كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ." (مت 25: 21).

وتقدم البابا بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو ولكل أبنائه ومحبيه.
 

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