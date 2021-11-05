«الري» تزيل 14 ألف حالة تعد على النيل والمجاري المائية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع الأجهزة المحلية المعنية، خلال مدة 6 أشهر.

- التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، الجمعة، إن أعداد الإزالات المستهدفة تبلغ حوالي 180 ألف حالة بمساحة 19،40 مليون متر مربع تقريبًا، مشيرًا إلى أن ما تم إزالته حتى الآن حوالي 14.72 ألف حالة، ضمن مهلة الـ 6 أشهر.



كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ" الدستور"، مواصلة تنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، للحد من المخالفات.



في سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، على مواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الري بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى إزالتها فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.



كما وجه وزير الموارد المائية والرى، استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة، مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات".