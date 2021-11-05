الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 436 وفاة جديدة بكورونا

كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 436 وفاة و13352 إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19). 

وسجلت البرازيل 608671 وفاة بفيروس كورونا، و21849137 إصابة.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وفي سياق متصل، حذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

وفي وقت سابق، أبدت الحكومة البرازيلية مخاوفها المتزايدة من عدم حصول التعديل الدستوري الذي من شأنه تحرير الميزانية لإطلاق برنامج اجتماعي جديد للمتضررين من كورونا على تأييد الكونجرس، وقالت إنها تفكر في البدائل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع على تلك المسألة.
 وقالت بلومبرج إن المساعدين المقربين للرئيس جاير بولسونارو نصحوا الرئيس بإرسال طلب للكونجرس بإجراء تمديد مؤقت للمساعدات الطارئة للمتضررين من كورونا حتى العام المقبل فقط، حسبما أفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وسجلت البرازيل في المجمل 607068 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

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وائل لطفي

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